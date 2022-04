Calcio Femminile, Cittadella Women ospita il San Marino Academy, Padova Femminile all'esame Vis Civitanova

Doppio impegno casalingo per Cittadella Women e Padova Femminile. In Serie B le granata affrontano la corazzata San Marino Academy, mentre per le biancoscudate scontro diretto per la salvezza contro il Vis Civitanova