Calcio Femminile: Cittadella Women a Palermo, il Padova Femminile all'esame Venezia

Con l'arrivo della Primavera, si spera che Cittadella Women e Padova Femminile riescano a tornare alla vittoria.

Partiamo dalle granata di mister Colantuono, attese dalla trasferta di Palermo per la 20°giornata di campionato. Appuntamento domenica alle ore 12:30 al Centro Sportivo Carini Pasqualino di Palermo. Dopo tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima molto pesante contro il Cortefranca, l'imperativo è uno solo: fare punti. La zona play out dista cinque punti, un margine di sicurezza per giocare a mente sgombra e soprattutto ricreare le buone sensazioni viste sul campo tra febbraio e marzo, antecedenti questa crisi di risultati.

Discorso simile anche per il Padova Femminile di coach Obetti attese da un altro derby nella 21°giornata di campionato contro il Venezia Calcio Femminile. Inutile dire che la voglia di riscatto delle biancoscudate è elevatissima, anche alla luce dei sei gol subiti domenica scorsa in casa contro il Vicenza e le sconfitte precedenti che hanno visto Gallinaro e compagne sprofondare in piena zona play out. Contro le veneziane calcio d'inizio alle 15:30 al Taliercio di Via Vendramin 13 a Venezia.