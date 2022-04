Calcio Femminile: Cittadella Women a Tavagnacco, il Padova Femminile al crush test con il Mittici

Cittadella Women e Padova Femminile a caccia dei tre punti in questo week end.

Partiamo dalle granata di mister Colantuono, attese dalla trasferta di Tavagnacco per la 23°giornata di campionato. Appuntamento domenica alle ore 15:00 al Campo Comunale Tavagnacco Stadium. Dopo la sconfitta di Cesena Femminile, l'imperativo è uno solo: tornare fare punti. La zona play out è distante, i piani alti pure, c'è solo da giocare a mente sgombra e per il piacere di divertirsi. I margini di miglioramento di questa squadra sono elevatissimi.

Discorso differente per il Padova Femminile di coach Obetti atteso dalla sfida contro il Mittici, valida per la 24°giornata. Una gara chiave per le biancoscudate per mettersi a riparo dalla zona calda. Inutile dire che la voglia di riscatto di Gallinaro e compagne è elevatissima, anche alla luce degli ultimi cattivi risultati. Contro le trevigiane calcio d'inizio alle 15:30 al Campo "Vermigli" - Via Pietro Martire Vermigli, Padova.