Calcio Femminile, domenica di derby per Cittadella e Padova

Derby di campionato per le granata contro il Chievo e per le biancoscudate incrocio con il Venezia in Coppa Italia di Serie C. Una domenica di puro spettacolo per le principali squadre di calcio femminile nel padovano

Due incroci decisivi questa domenica per il Cittadella e il Padova femminile. Due derby dal valore molto importante per saggiare lo stato di forma e di ambizione di ambo le compagini.

Partiamo dal Cittadella, che domani scende in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B contro il Chievo Verona. I due preziosi innesti arrivati in settimana, Larocca e Fracaros, sono un'iniezione di qualità rilevante per le granata di Colantuono. Ora il test con le clivensi sarà importante per confermare le buone sensazioni dell'esordio contro il Como. Appuntamento domani alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Tombolo (Pd).

Aria elettrica anche a Padova, con lo scontro da dentro o fuori con il Venezia Women. Un match di grande impatto per le ragazze di mister Di Stasio, pronte a confermare le bellissime impressioni di domenica scorsa con la manita rifilata al Mittici. Il ritorno di Tonello in porta è un innesto importante per le biancoscudate e una carta importante da mettere subito in campo contro le lagunari.

Da tenere d'occhio in casa patavina Gallinaro e Bison. Calcio d'inizio alle ore 14.30 al Campo Comunale "Vermigli" in Via Pietro Martire Vermigli, 6 a Padova.