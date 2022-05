Calcio, partono bene i playoff del Padova: Chiricò piega la Juve Under 23 nella gara di andata

Bene così: il Padova batte ad Alessandria la Juventus Under 23 nell'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C.

La cronaca

Partono subito forte i bianconeri, che al quinto minuto hanno una doppia clamorosa occasione: prima mancano il tap-in sotto porta con Da Graca, e quindi si rendono pericolosissimi con Soule, il cui sinistro a giro viene deviato in angolo con le punta delle dita da Donnarumma. I Biancoscudati replicano intorno al quarto d'ora con Ceravolo (che dal limite dell'area piccola spara incredibilmente alto) e Della Latta, il cui colpo di testa è fuori misura. La Juve Under 23 sfiora poi il vantaggio al minuto 37 con Iocolano, la cui botta da distanza ravvicinata termina sul palo. Nella ripresa tanta lotta a centrocampo ma poche occasioni, e a metà ripresa il Padova passa in vantaggio con Chiricò, che raccoglie il cross basso di Ceravolo e trafigge Israel con un preciso diagonale. In pieno recupero è sempre Chiricò a sfiorare il raddoppio, ma la palla lambisce il palo. Il primo round è del Padova.