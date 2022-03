Calcio, altro giro altra rimonta per il Padova: vittoria esterna contro la Juventus Under 23

Specialista in rimonte: il Padova raddrizza ancora una volta una partita che si era messa subito male, e grazie alla vittoria per 1-2 ad Alessandria contro la Juventus Under 23 prosegue la sua rincorsa al Südtirol, sempre primo con sette lunghezze di vantaggio quando mancano cinque giornate al termine.

La cronaca

Ai bianconeri bastano otto minuti per passare in vantaggio: discesa di Zuelli sulla destra e cross basso per Da Graca, che allunga il piede e da pochi passi beffa Donnarumma. I biancoscudati non ci stanno, vanno subito all'attacco e agguantano il pari al minuto 26 con Jelenic, abile prima a stoppare un pallone al limite dell'area, poi a liberarsi con una finta di un avversario e quindi di trafiggere Israel con un preciso diagonale che si insacca sul secondo palo. Nella ripresa il Padova preme ulteriormente sull'acceleratore e trova il gol da tre punti: cross di Jelenic per Della Latta, che di testa anticipa tutti sorprendendo l'estremo difensore bianconero con una palombella imparabile.