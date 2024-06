Alessandra Bianchi: «La C è molto complicata, stiamo cercando di raggiungere maggiore equilibrio campo-conti»

L'amministratore delegato Alessandra Bianchi, dalla sala stampa dell'Euganeo, approfondisce tutti gli aspetti della squadra, partendo dai conti societari. «Noi ci crediamo e ringrazio Francesco Peghin per il supporto», riconosce la dirigente biancoscudata. «Quando ci siamo ritrovati con Oughourlian abbiamo concordato che volevamo un epilogo diverso, esattamente come altre 10-12 squadre. Qualcuna con risorse superiori alle nostre, qualcuna con meno. La C è molto complicata. La direzione presa lo scorso anno è quella giusta e andiamo avanti con la strada tracciata. Il nucleo della squadra ha valori, non dobbiamo ripartire da una pagina bianca. Speriamo di vincere quest'anno e mettiamo un budget in linea con la scorsa estate, con i soci che si impegnano ancora di più. Da quando sono qui i soci hanno solo immesso risorse e nessun euro è uscito dalle casse per andare a Montecarlo! Le risorse sono sempre state completamente re investite, esattamente come quest'anno se ci saranno sviluppi di mercato. Con il lavoro e la dedizione puntiamo a raggiungere quest'obiettivo. I soci sono quelli che ci sono in questo momento, non c'è stato nessuno che si sia fatto avanti. Più ampia è la base di azionisti, con apporti consistenti, più sono le risorse da mettere sulla squadra. Aggiungo che nessuno è contento di mettere soldi e non vincere. L'obiettivo è salire di categoria ed ho imparato a dare valore al denaro. Parlare di giocatori svenduti con plusvalenze record mi sembra ingeneroso. La programmazione c'è, certi obiettivi si raggiungono solo con questa caratteristica. Stiamo cercando di raggiungere maggiore equilibrio, senza porre pioggia di denari, altrimenti è difficile».