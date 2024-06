Calcio Padova, la risposta societaria agli ultras: «Profondo rispetto per la posizione di quei tifosi che ci sono sempre stati vicini»

Un comunicato ufficiale di comprensione e presa di posizione, soprattutto sul tema stadio, da parte del Calcio Padova nei confronti della comunicazione durissima apparsa sui social da parte degli Ultras Padova, in cui annunciavano il mancato rinnovo degli abbonamenti, la diserzione dell'Euganeo e la presenza a supporto della squadra solo in trasferta. Questo il testo della società biancoscudata: «La società, letto il comunicato degli ultras, esprime profondo rispetto per la posizione di quei tifosi che ci sono sempre stati vicini. La situazione dello stadio è da anni complicata, anche per noi e ci auguriamo che prima possibile si possa tornare ad avere una struttura come Padova merita. Vogliamo dire ai nostri tifosi che anche quest’anno ce la metteremo tutta per raggiungere quei risultati che possano riportare il calore e la vicinanza dei tifosi alla squadra e alla società».