Mirabelli: «Crediamo in Andreoletti e siamo pronti a dargli il tempo che serve. Compattezza ambientale fondamentale per vincere»

Non parlava dal 9 aprile, giorno della presentazione di Massimo Oddo. Dopo due mesi e mezzo torna a confrontarsi con giornalisti e in generale con la città il direttore sportivo Masimiliano Mirabelli. I motivi che hanno portato la scelta di Andreoletti, le sue sensazioni post Vicenza e quelle che attende la parte sportiva biancoscudata sono stati il menù della chiaccherata con il dirigente calabrese, apparso decisamente carico e voglioso di riprovare a portare il Padova in B anche il prossimo anno. «Sul contratto di Andreoletti posso dire che abbiamo fatto un biennale con opzione per il terzo anno», esordisce il ds del Padova. «Poi voglio ringraziare la proprietà e la società per avermi messo nelle migliori condizioni per lavorare in questa stagione. Ci tengo a farlo. Facendo un bilancio degli ultimi due anni e mezzo è chiaro che volevo conquistare la Serie B. Dopo la finale di Palermo è cambiata la volontà di investire ed abbiamo deciso di fare necessità virtù. Pur con budget ridotto abbiamo costruito squadre competitive, anche facendo un po' di fatica come nel 22-23. Alla fine in questa stagione abbiamo raggiunto il 2° posto e pur non avendo avuto l'epilogo sperato, con l'uscita con il Vicenza che fa male. Guardando i numeri troviamo una squadra con la miglior difesa, la meno battuta dei tre gironi - con solo il Cesena che ha fatto meglio -, ma in questi due anni abbiamo smaltito i pesi e abbiamo la consapevolezza di avere un organico importante e pronto per ripartire con il nostro obiettivo nel mirino».

Sempre il direttore sportivo padovano: «In tutto questo siamo riusciti ad aiutare la società per fare fronte a pesi non riferenti alla mia gestione, facendo quasi 10 milioni di € di plusvalenza, cosa impensabile per la serie C e per molte squadre di serie B. Sappiamo che ai tifosi di questi aspetti non gliene importa nulla, perché i risultati dicono che siamo arrivati secondi e siamo usciti dai playoff. Tenendo conto da dove siamo partiti ad oggi, con una società sana e forte, con l'80% della squadra già fatta, ci possa far vivere sonni tranquilli. Andreoletti credo sia un allenatore di grande valore. Quando è stato chiamato non ha guardato nulla ed è venuto subito qui. Tra dieci anni ci ricorderemo di lui perché sono convinto avrà una grande carriera e ci aiuterà ad uscire da questa categoria. Il bilancio del mio triennio lo faremo il prossimo anno, con la speranza di poter festeggiare quello che tutti quanti sappiamo».

Sulle sue scelte comunicative con la piazza di Padova, il dirigente calabrese cerca di smorzare le polemiche degli ultimi tempi: «Non siamo stati fortunati in tante cose, soprattutto con gli allenatori anche se credo che questa squadra ha avuto dei progressi. Credo che a livello comunicativo posso aver commesso degli errori non voluti, ma visto il clima che si era creato ho preferito non apparire pensando che la mia presenza non era gradita. Magari non è sempre stata la scelta giusta».

Ora c'è Andreoletti alla guida, dopo tanti rumors su Toscano e Tesser: «Posso avere tanti difetti, ma tutte le scelte che ho fatto rientrano nelle mie responsabilità ed ognuna ha le sue motivazioni. A Londra ho parlato con la società per capire gli spazi di manovra, poi ho contattato Andreoletti che è stato il primo ed unico allenatore con cui abbiamo parlato. È un finto giovane e spero possiate vedere i suoi allenamenti perché credo sia un tecnico molto preparato. Ha tantissimi contenuti e per questo motivo, dal punto di vista contrattuale, gli abbiamo fatto 2 anni di accordo. Noi crediamo fortemente in Andreoletti e se servirà gli faremo da scudo per fargli esprimere la sua idea di calcio, per fare esprimere al meglio la squadra. Per raggiungere l'obiettivo più importante serve ragionare per micro obiettivi e poi serve la compatezza ambientale. Tutti dobbiamo migliorare in quello che facciamo e se le cose non andranno bene sarò sempre io il responsabile».

Sempre caldissimo il tema giovani e plusvalente, con Leoni protagonista: «Leoni? Alla fine sarà più di un milione e mezzo, abbiamo lasciato anche la percentuale sulla futura rivendita. Credo ci avvicineremo sui 2 milioni e non è stato semplice. Per la serie C sono cessioni che non si vedono sempre, considerando anche che ha giocato 3 minuti in campionato e un match in Coppa Italia. Siamo stati bravi a lavorare strategicamente e a credere nel valore del ragazzo. La Sampdoria voleva acquistarlo già a gennaio e noi invece abbiamo deciso di tenere duro e darlo solo in prestito in modo che il suo valore potesse aumentare dai 300 mila euro iniziali».

Tante domande per il direttore, soprattutto sul film della stagione appena trascorsa: «L'estate scorsa avevamo costruito la squadra per un 3-5-2 in accordo con Torrente. Dopo il girone di andata da imbattuti, la sconfitta con il Mantova ci ha aperto due strade: continuare in quel modo o dare l'opportunità di variare lo spartito. Si sono create opportunità di mercato, sempre in accordo con l'allenatore, per migliorare la rosa e rilanciare le nostre ambizioni. Valente ad esempio doveva fare - inizialmente - il finto quinto nel 3-5-2, dando fluidità tattica come anche terzo in avanti. Anche Torrente ne era convinto di quest'idea che poi nei fatti è andata diversamente dalle previsioni. L’esonero di Torrente? Ci eravamo portati a quattro punti dal Mantova, ma non siamo mai riusciti a fare veramente quello che dovevamo. Vedevamo la squadra spenta ed abbiamo deciso per la scossa. La gestione Oddo? La macchia è stata la partita di andata col Vicenza. Crescenzi? Fino a quando ha giocato la squadra non ha mai perso. Ha avuto un lutto importante e improvviso, e lo abbiamo perso. Ma potremmo contare ancora su di lui. Il rompete le righe? Non era un vero rompete le righe, in quel momento c'era troppa delusione e non c’era nulla da dire o da parlare. I ragazzi si sono trovati ma per noi non era il caso di esserci».

Strategicamente il Padova del futuro è una squadra che continuerà ad abbinare attenzione ai conti e la possibilità di fare acquisti tramite le cessioni importanti. E con l'occasione c'è pure qualche sassolino da togliersi dalle scarpe sul mercato estivo dello scorso anno: «Le difficoltà ci sono e non esistono alibi. Io sono venuto a Padova in una situazione in cui dovevo riequilibrare la situazione, mantenendo la squadra competitiva per salire in B. La sinergia con la società è piena e mi sento di dire che il Padova è un modello, perché ogni scelta è fatta in relazione all'idea di gioco dell'allenatore, rispettando i parametri economici. Per dire una chicca l'estate scorsa avevo proposto una punta che poi ha fatto tanti gol al Rimini (Morra ndr.) e mister Torrente mi ha fatto intendere che non era in linea con il suo modo di giocare per cui non l'ho acquistato. Metterci la faccia dopo la sconfitta? Finisce la partita con il Vicenza, la cosa semplicissima sarebbe stata venire in sala stampa, stare lì 3 minuti e risolvere la situazione. La verità è che volevo rispettarvi e non volevo lasciare dei dubbi. Oggi ho le informazioni e le certezze necessarie che mi permettono di parlare ora con voi e poter rispondere a qualsiasi cosa. Chiarisco una cosa: anche se non vengo davanti ai microfoni il responsabile sono sempre io. I tempi per parlare, ad esempio 10 giorni fa, non erano maturi per rispondere con cura, dando il giusto spazio, cosa che posso fare ora dopo il confronto con la società».

Sicuramente il rapporto con parte della piazza è ai minimo storici e purtroppo trascende in alcune situazione, come sottolinea il direttore Mirabelli: «Perché non mi presento in certi eventi? Perché è evidente che in alcune situazioni non sono gradito. Non vi dico nemmeno le offese che mi rivolgono per strada, veramente pesanti, extra calcio e su cui devo passarci sopra altrimenti non sarebbe più finita. I rinnovi? Oggi parliamo di Andreoletti. Sono in corso delle valutazioni e quando saranno pronte ve le presenteremo. Per riconquistare i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto e sono da applaudire, io posso solo dire che continuerò a lavorare tutte le ore del giorno, spesso trascurando la mia famiglia che vive in Calabria. Se raggiungiamo la Serie B sarà la ciliegina sulla torta di un lavoro veramente difficile. Penso che un dirigente e un manager debbano essere valutati per il lavoro che svolgono sul campo. Qui abbiamo iniziato un progetto importante, quindi non capisco chi mi critica per questioni extracalcistiche. Comunque, sono disponibile a confrontarmi con chiunque. Quello che dice il Presidente è legge per me. Parlando con lui e Joseph a Londra, abbiamo delineato le nostre possibilità e obiettivi. Un attaccante da 20 gol? Certo che lo stiamo cercando, ma dobbiamo essere abili perché non possiamo spendere mezzo milione come altre squadre. Dobbiamo fare delle scelte e io ne sono responsabile. Abbiamo offerto a mister Torrente un contratto di un anno perché questa è stata la nostra decisione; se avesse fatto bene, lo avremmo sicuramente confermato. Questa piazza ha una proprietà da valorizzare: è solida, ambiziosa e mette tutti, me compreso, nelle migliori condizioni per lavorare. È chiaro che tutti vorremmo avere a disposizione budget enormi, ma io condivido la linea della proprietà. La sostenibilità non significa non spendere, ma lavorare in modo intelligente. Abbiamo tutto per fare bene e non ci interessa se altri possono spendere di più. Al momento abbiamo 2 milioni per il mercato e vedremo se dalle cessioni riusciremo a ottenere qualcosa di più».