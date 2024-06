Padova, finalmente il ds Mirabelli: «Dispiaciuto per i playoff, non sono un fallimento un 2°posto e una finale di Coppa Italia»

Silenzio interrotto, verrebbe da dire finalmente. In attesa di un confronto con la stampa, dopo alcuni giorni di pausa per smaltire la forte delusione per la eliminazione del Padova nei Quarti di Finale dei Playoff, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli torna sul campionato appena conclusosi per la squadra patavina e lo fa tramite alcune dichiarazioni rilasciate agli organi stampa della società. Parte con l'enorme dispiacere per la mancata B raggiunta: «Chiaramente sono molto dispiaciuto, per non essere riusciti a realizzare il sogno e obiettivo di tutti noi, la serie B. Ce l’abbiamo messa proprio tutta durante l’anno, sia noi dello staff tecnico, in primis la squadra che ha dato sempre il massimo nell’arco della stagione. Senza dimenticare la società che mi ha messo nelle migliori condizioni per cercare di raggiungere l’obiettivo. Penso che la squadra abbia giocato un ottimo campionato, perché un secondo posto nella regular season e una finale di Coppa Italia, a mio parere, non possono essere visti come un fallimento».

Il direttore sportivo prosegue nell'analisi, riconoscendo come la squadra, in alcuni frangenti chiave, non ha saputo essere performante e convincente: «Purtroppo pero’ siamo mancati nelle partite decisive e quindi non siamo riusciti a raggiungere la promozione in Serie B. Abbiamo fatto un cambio di allenatore a 3 giornate dalla fine, prendendoci sicuramente un rischio. Non l’abbiamo fatto per dissidi interni, ma perché con la squadra in calo non volevamo lasciare niente di intentato per provare a farcela. Purtroppo invece non ci siamo riusciti. Ne sono profondamente dispiaciuto e ne assumo la totale responsabilità, consapevole che avevamo una intera città che tifava per noi e voleva che vincessimo i playoff».

Dopo uno sguardo al passato, la voglia di ripartire nel direttore patavino è già tanta: «Ci sono voluti giorni per riprendermi dalla delusione. Ora pero’ da parte mia sono pronto e motivato per ripartire e cercare di fare tutto il meglio per il Padova per la prossima stagione.

Prima ci vorrà qualche giorno di confronto con i vertici societari per analizzare appieno la stagione passata e definire le strategie per il futuro per lottare all’inseguimento dello stesso obiettivo di quest’anno».