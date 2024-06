Francesco Peghin: «Continuerò ad investire sul Padova per uscire dalla palude della C»

Parlano i vertici societari dopo venti giorni di riflessioni e summit con il proprietario Oughourlian per presentare quelle che saranno le linee guida del Padova che verrà. Il presidente, nonché padovano doc, Francesco Peghin, esattamente come nel post partita contro il Vicenza, ci mette la faccia in conferenza stampa dalla sala stampa dello stadio Euganeo e analizza la stagione appena conclusa rivolgendo lo sguardo già sul presente e verso il futuro: «Poco meno di un anno fa, quando sono entrato nel Padova, dissi i motivi per cui sono entrato: la passione per i colori e la squadra della nostra città», riconosce il leader societario. «I ricordi da bambino quando andavo con papà, la cavalcata in A e quella in B nel 2011, che mi è rimasto ancora qui sul gozzo. Per questo motivo sono entrato in società. Il secondo motivo era per dare una mano, con il 25%, per perseguire ed uscire fuori dalla palude della serie C, mettendo a disposizione le mie competenze come imprenditore. La settimana scorsa ho incontrato per la prima volta a Londra Oughourlian perché ritenevo fosse importanti confrontarci e gli obiettivi reciproci. Sono uscito soddisfatto dall'incontro, perché ho visto un Oughourlian deluso per l'epilogo sul campo, ma l'ho visto carico e motivato per la prossima stagione. Assolutamente non sul piede d'uscita. Questo per me è stato il motivo principale della mia visita a Londra. Ho deciso di continuare a fare il presidente del Padova ed anche rilanciare l'investimento portando ulteriori risorse pari a quanto investito lo scorso anno con 1 milione. Non c'era nulla di scontato e ci tenevo a farlo. Parto molto carico, motivato e convinto. Il motivo è perseguire ed aiutare la società ad uscire dalla palude della C».

Ancora il Presidente sulla stagione appena trascorsa: «La stagione non credo sia stata un fallimento, anche se non abbiamo raggiunto la B. Durante l'anno c'è stato un bel clima, grazie ai risultati ottenuti nel girone d'andata. I tifosi sono sempre stai vicini alla squadra. Cosa non ha funzionato? Abbiamo sognato, ma nel girone di ritorno la squadra è mancata nei momenti chiave. Mi vengono in mente il Legnago post Mantova, la Virtus Verona o il Vicenza nella regular season. A me la Coppa Italia è rimasta nello stomaco. Primo perché è sempre un trofeo e poi perché ce la siamo mangiata da soli all'andata e al ritorno. Ai playoff il Vicenza ha dimostrato di essere più forte di noi e siamo stati un pizzico sfortunati. Siamo arrivati secondi, siamo stati la difesa meno battuta, non posso parlare di stagione fallimentare. In questa squadra ci sono potenzialità grandi e ci credo molto. Con qualche ritocco giusto si può arrivare in alto. Le scommesse provenienti dalle squadre di secondo piano hanno fatto la differenza, al contrario di alcuni nomi esperti che non l'hanno fatta. La base importante, motivo per cui continuerò ad investire. La programmazione è iniziata la scorsa estate. Dopo un ciclo di grandi spese, siamo ripartiti con una squadra che può fare molto bene e raggiungere il nostro sogno: la Serie B. Gli stessi problemi li ha avuti anche il Vicenza. Penso ci dobbiamo riprovare con la stessa voglia».

Il tema budget: «Non ci saranno smembramenti, bensì faremo le cose per bene con un budget uguale, se non addirittura lievemente superiore allo scorso anno. Oltre i 4,5 milioni di euro, il terzo della C, superiore a Mantova, Juve Stabia o Carrarese, tutte promosse in B. Faremo cose sensate, che non provochino "impiccagioni" o evitino di fare la fine del Pordenone. Quest'anno ci sarà un apporto maggiore dei soci rispetto all'anno scorso, oltre i tre milioni di euro. I soci ci sono e fanno il loro. Ognuno può vederla come vuole, ma non credo sia poco cosa vedendo quello che c'è in giro. Un esempio su tutti l'Ancona, capoluogo di regione che sta scomparendo dal grande calcio. Da parte nostra c'è la volontà di fare il meglio possibile e da padovano farò il meglio che posso per fare bene. La focalizzazione delle risorse sarà sulla squadra e sul cercare di perseguire l'obiettivo. Qualsiasi altra cosa passa in secondo piano in questo momento. Vogliamo uscire da questa palude ed abbiamo ricevuto delusione su altri temi, vedi il centro sportivo. Per chiudere voglio portare un ricordo a Barbara Carron: con lei ho condiviso la vice presidenza durante l'epoca della B».

Sempre il presidente biancoscudato: «Sappiamo che tutto non è perfetto e il tema degli allenatori è innegabilmente dolente e c'è stata un'analisi critica all'interno. Il ciclo degli allenatori non ha funzionato, mentre è stata creata una buona squadra. Il direttore Mirabelli verrà a parlare. Oggi parliamo della parte societaria, appena verrà definito l'allenatore anche la parte tecnica dirà la sua. Non credo che se fosse rimasto Torrente, avremo vinto i playoff. Abbiamo cercato di fare il bene del Padova, non per darci la zappa sui piedi. L'obiettivo? Ad inizio stagione scorsa mister Torrente disse che era la B e la condividemmo tutti. Una squadra come il Padova e con il suo budget, mai inferiore ai 4,5 milioni, non può non inseguire la Serie B. Ho perso 6 volte il campionato di mondo di vela, ma non mi sono mai arreso. Dobbiamo prendere le situazioni con meno pressioni a Padova. Facciamo il possibile per salire, questo è il mio pensiero. Ci eravamo ingolositi sul tornare al Bresseo, però il sindaco l'ha vista in modo diverso e guardiamo al futuro, cercando di raggiungere l'obiettivo. Non si può pensare di costruire stadi finché non saremo in B o addirittura oltre. Imprenditori li accogliamo a braccia aperte, basta che non siano alla Pennocchio. Trovarli non è facile perché l'imprenditore di spicco è talvolta una primadonna, non è un pazzo come il sottoscritto che si prende responsabilità in prima persona. Probabilmente ci sono, ma nessuno si è palesato perché non ha voglia di prendersi le uova. Non posso essere nella testa di Oughourlian. ho detto che rimango se sono convinto di quello che ha in mente. Non credo di sbagliare. Quest'anno Oughourlian ha messo più di 1,5 milioni l'anno scorso, quest'anno ne metterà anche di più, Con un budget di 4,5 milioni si può ambire ad andare in B. Ogni anno ci sono esempi in questo senso. Solo il Cesena è salito con un budget superiore, a differenza di Vicenza, Catania ed altro. Negli ultimi 60 anni è stata in A negli ultimi 60 anni? 2, perché abbiamo fatto più C di B. Padova è una citta importantissima, ma per qualche motivo - pur con imprenditori importanti - non riesce ad andare in A. La chiave credo sia creare un'alchimia tra allenatore e società. Il mio desiderio è provarla a creare. Oughourlian sta facendo qualcosa per il Padova. Le plusvalenze vengono investite nel mercato e nei giocatori, non se le intasca il proprietario. Abbiamo una squadra di giovani motivati ed affamati e sono convinto che con l'esperienza di quest'anno possono fare ancora meglio. Mirabelli si è guadagnato la fiducia e il rinnovo del contratto perché ha operato bene sulla costruzione della squadra. Sono convinto che il prossimo anno sarà importante sulle valutazioni in relazione al direttore sportivo».