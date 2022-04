Calcio, tre punti di rigore: Chiricò dal dischetto regala la vittoria al Padova contro la Giana Erminio

Sofferta, e per questo ancor più bella: il Padova batte 1-0 la Giana Erminio grazie a un rigore di Chiricò e rimane a -2 dal Südtirol.

La cronaca

Nel primo quarto d'ora c'è solo una squadra in campo, ed è quella biancoscudata: Germano sfiora il gol dopo solo trenta secondi con un velenoso tiro-cross, mentre Ceravolo sciupa al decimo da posizione favorevole. È sempre il numero 24 del Padova a sfiorare la traversa a metà frazione con una girata di prima intenzione, e sul capovolgimento di fronte è Tremolada a creare un brivido con un destro che termina di poco alto. A cinque minuti dal termine del primo tempo l'occasione più clamorosa: fallo di Pirola su Della Latta, l'arbitro concede il calcio di rigore ma Ceravolo si fa respingere da Zanellati il tiro dagli undici metri. Nella ripresa il Padova attacca in modo confuso, ma al minuto 72 riesce a passare: l'arbitro indica nuovamente il dischetto, questa volta per fallo di Vono su Germano, e Chiricò non sbaglia. Nel finale il Biancoscudo soffre, ma porta a casa i tre punti.