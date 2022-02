Calcio, il Padova batte 2-1 il Lecco grazie a un eurogol di Ronaldo: continua l'inseguimento al Südtirol

Sofferta fino all'ultimo, ma meritatissima: vittoria per il Padova, che batte 2-1 il Lecco nella sfida valevole per la 26esima giornata del girone A di serie C e rimane a -8 dal Südtirol.

La cronaca

I biancoscudati partono subito forte, come di consueto, trovando l'immediato vantaggio al 12esimo minuto con Bifulco, che lascia sul posto tre avversari e trafigge Pissardo con un diagonale di destro. Al primo tempo avaro di emozioni fa da contraltare la ripresa: nei primi sette minuti prima il Lecco colpisce un palo con Masini e quindi il Padova trova il 2-0 con un eurogol di Ronaldo, che salta come birilli cinque avversari e una volta in area scocca un destro che Pissardo tocca ma non trattiene. I lombardi provano a riaprire la gara a dieci minuti dalla fine con un contestatissimo rigore concesso per presunto fallo di Jelenic su Buso e trasformato da Ganz, ma nonostante gli assalti finali i tre punti vanno al Padova.