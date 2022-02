Calcio, il Padova stecca contro l'ultima in classifica: termina 1-1 con il Legnago

Non ci voleva proprio: il Padova stecca davanti ai propri tifosi, non andando oltre l'1-1 contro il Legnago ultimo in classifica nel girone A di serie C.

La cronaca

Raffaele Longo (allenatore a interim in attesa dell'ufficialità di Massimo Oddo quale nuovo tecnico) sceglie il tridente offensivo Bifulco-Ceravolo-Chiricò, ed è proprio quest'ultimo a creare la prima occasione da gol dopo venti minuti con una girata di sinistro che costringe Enzo alla parata in due tempi. Il Padova spinge, ma è il Legnago a portarsi in vantaggio al minuto 35 con Contini, che sfrutta l'assist al bacio di Antonelli e arrivato a tu per tu con Donnarumma lo trafigge con un preciso diagonale di destro. Nella ripresa i biancoscudati partono forte e trovano il pareggio dopo cinque minuti con Chiricò, che inventa un sinistro dei suoi da 25 metri non lasciando scampo a Enzo. Da quel momento è un monologo offensivo di Ceravolo e compagni, che creano numerose occasioni ma senza gonfiare nuovamente la rete e tornando così negli spogliatoi con un solo punto in saccoccia.