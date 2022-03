Calcio, basta un autogol al Padova per avere la meglio sul Mantova: all'Euganeo termina 1-0

Di misura, ma pur sempre vittoria è: il Padova batte 1-0 il Mantova nella sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di serie C e sogna ancora la rimonta sul Sudtirol.

La cronaca

La prima occasione è del Mantova e arriva dopo soli due minuti con l'ex di turno Piovanello, che tutto solo in piena area calcia alle stelle. Bisogna invece aspettare il nono minuto per assistere al primo tiro in porta dei biancoscudati: è firmato Chiricò, che di sinistro scalda le mani a Marone. Il duello si ripete al minuto 28, con il calcio di punizione dell'esterno del Padova respinto in angolo dal portiere del Mantova. Il vantaggio dei biancoscudati si materializza al quarto d'ora della ripresa: calcio di punizione battuta da Ronaldo da posizione defilata, Marone respinge ma la palla termina sulla tibia di Bruccini e quindi in rete. Nel finale di tempo la partita si anima: prima Bruccini prova a rimediare all'autogol ma Donnarumma fa buona guardia, poi sul capovolgimento di fronte Santini calcia a lato e quindi l'attaccante ospite Guccione prova a sorprendere Donnarumma con un tiro-cross senza però riuscirci. Il Padova soffre fino all'ultimo, ma porta a casa i tre punti.