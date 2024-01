Calcio Padova, mister Torrente: «Resettiamo dopo il Mantova, sono un marinaio abituato a navigare le tempeste»

Mister Torrente pronto a ripartire in vista della sfida di domenica contro il Legnago. Parola d'ordine? Scontata: «Bisogna resettare subito la sconfitta col Mantova e ripartire dalla prestazione di Trieste. Lunedì scorso è stata una partita no. Il Legnago? Squadra molto fisica, bravi sulle palle inattive, hanno fermato un avversario valido come il Vicenza. Contro i veronesi voglio rivedere la fame negli occhi di ogni giocatore, dobbiamo ritornare a giocare come sappiamo. Chi gioca al posto di Radrezza? Bianchi sta bene ma anche Dezi, sono in ballottaggio. Mercato? Contento di come sta operando la società, Mirabelli ha già portato due rinforzi. Crisetig? È un giocatore importante, ora c'è bisogno che ritrovi la giusta condizione e domani non sarà a disposizione. Quale sarà la sua posizione? È un jolly del centrocampo, può ricoprire più ruoli in quella zona. Cessioni? Io sono soddisfatto di ognuno, se qualcuno però vorrà andare via perché è scontento del minutaggio, è un altro discorso. Per me possiamo rimanere così, contentissimo di questo gruppo. Quello che mi ha fatto più arrabbiare contro il Mantova? L’atteggiamento: abbiamo regalato gli ultimi due gol. Non bisogna mai mollare, a Legnago mi aspetto una grande reazione. Capitano degli inciampi durante il percorso. Dalla primavera porterò Tiveron. Cambio modulo? Come già successo col Mantova, magari potrò variare schema tattico, ovvero tre attaccanti. Il morale della squadra? I primi due giorni sono stati difficili ma ora bisogna reagire. Le sconfitte ti rendono forte. Io sono un marinaio abituato a navigare le tempeste».