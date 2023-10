Calcio Padova, ecco il nuovo CDA: ufficiale Peghin presidente e Potti consigliere

In un lunedì piovoso ed uggioso il Calcio Padova ha reso ufficiale il nuovo Consiglio d'Amministrazione biancoscudato fino al 30 giugno 2025. Come ampiamente previsto e raccontato in precedenza, l’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023 ed ha deliberato l’ingresso nel CdA di Francesco Peghin in qualità di Presidente e di Gianni Potti in qualità di Consigliere con delega alla comunicazione e relazioni esterne. Il nuovo consiglio avrà durata biennale, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025.

Ecco la composizione del nuovo CdA biancoscudato risulta pertanto ora così composto:

Presidente: Francesco Peghin

Amministratore Delegato: Alessandra Bianchi

Consigliere: Moreno Beccaro

Consigliere con delega al Settore Giovanile: Luca Destro

Consigliere: Andreea Koenig

Consigliere con delega alla comunicazione e relazioni esterne: Gianni Potti

Consigliere: Giampaolo Salot

Una giornata storica, con un padovano alla presidenza del Padova finalmente operativa al 100%: «Quello di lunedì 30 ottobre è solo un passaggio formale a ratifica di qualcosa che nei fatti già era operativo da prima dell’inizio di questa stagione sportiva»?, ha dichiarato Francesco Peghin. «Essere il Presidente del Calcio Padova, ovvero la squadra sportiva con più seguito e rappresentante dello sport più popolare, è un motivo di orgoglio, ma è anche chiara la importante responsabilità nei confronti della città e del nostro territorio che il ruolo richiede. Gli obiettivi sono quello di cercare, mettendocela tutta, di raggiungere i risultati sportivi che ci siamo posti e quello di creare un clima positivo e coinvolgente attorno alla squadra ed alla nostra società».

Per un presidente che arriva, un'ex presidentessa come Alessandra Bianchi che torna a ricoprire esclusivamente il ruolo di amministratore delegato: «Con oggi diamo piena e completa attuazione agli accordi tra Francesco Peghin e Joseph Oughourlian – ha dichiarato Alessandra Bianchi – sono felice di cedere il testimone di Presidente ad una persona di alto profilo, competente, motivata e amante dei colori biancoscudati come Francesco Peghin. Insieme a lui, a Gianni Potti e agli altri soci e consiglieri formiamo una squadra di lavoro affiatata, con l’obiettivo di assicurare un futuro sostenibile e ricco di soddisfazioni per il Calcio Padova».

La novità Peghin, ma anche il ritorno di Gianni Piotti nel ruolo di consigliere con delega alla comunicazione e relazioni esterne: «Tornare al Calcio Padova ha per me un grande significato e valore. – ha dichiarato Gianni Potti – Io la considero una bella sfida al servizio della nostra città e dei nostri tifosi. Dopo i primi mesi di intensa collaborazione ci tengo a dire che lavoriamo molto bene con Francesco Peghin e Alessandra Bianchi e gli altri soci. Davvero un team affiatato!»

Ora non resta che rituffarsi sul campionato. Sabato alle 18:30 arriva la Giana Erminio all'Euganeo e per gli uomini di Torrente l'imperativo è uno solo: tornare a vincere per accorciare - e chissà agganciare - in classifica il Mantova capolista. Magari con un Palombi e Liguori in più, entrambi sulla via del recupero.