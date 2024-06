Calcio Padova, Andreoletti si presenta: «Onorato ed orgoglioso di essere stato scelto. Mi piace il calcio propositivo»

Attento, concentrato, ma soprattutto appassionato. Di calcio e di tattica, ma non solo. Nessun proclama, solo grande voglia di tornare a lavorare. Il nuovo allenatore del Padova, il trentacinquenne Matteo Andreoletti, si presenta alla piazza con il sorriso, i giusti toni e la concentrazione di chi sa di avere una grande chance davanti. Contratto biennale per lui, a dimostrazione di come Mirabelli e la società puntino fortemente sull'ex mister di Benevento e soprattutto Pro Sesto. Queste le sue parole in sala stampa all'Euganeo: «Ho tanta voglia ed entusiasmo e non vedo l'ora di iniziare qui. Se mi sento una scommessa? Non lo so se sono una scommessa, ma posso dire che dal primo luglio inizia un’avventura che per me è un onore e un orgoglio. Per me il Padova è un punto importante. Quello che mi sento di dire è che sono pronto a cominciare».

Un passaggio sulla sua esperienza a Benevento: «Sono stati sei mesi bellissimi, in cui mi sento di essere migliorato come tecnico molto di più rispetto agli anni precedenti di carriera. Era una piazza depressa ed impegnativa, a cui non ero abituato a una realtà del genere. L'esonero non fa mai piacere, ma sono carico. Sono sei mesi che sono a casa, ho tanta voglia di ripartire. Non è tutto da buttare. Ho fatto 30 punti, sembra tutto nero ma non lo è stato. Credo sia stato un momento di formazione e non sarei l’allenatore del Padova se non avessi fatto l’esperienza del Benevento».

Sul contratto biennalle, Andreoletti è trasparente: «I due anni? Non è stata una mia richiesta, ma avrei accettato anche un anno di accordo. Il biennale mi fa piacere, ma guardo a corto raggio e sono molto orgoglioso. Perché ho scelto il Padova? Sono stato molto fortunato in questo mercato perché ho avuto parecchie richieste, ma all’altezza della proposta del Padova niente di questo livello. Lavorare con un direttore come Mirabelli è un privilegio, con una realtà con cui fare del bene fin da subito. Quando ti chiama il Padova c’è da prendere la macchina e venire a firmare subito. So cosa posso portare: in primis una voglia matta e poi voglio misurarmi con questa realtà con tanto entusiasmo. La passione e l'amore per il mio lavoro non mi fanno dormire la notte perché vorrei iniziare subito. La piazza? La conosco perché ho parlato con tante persone e l'ho affrontata da avversario. So che qui ci sono esigenze e richieste importanti. Dovrò dimostrare giorno per giorno di meritare di essere degno di questa squadra. Sono convinto che riusciro a trasmettere cultura del lavoro. So che qui sono stati esonerati due allenatori da secondi in classifica, ma sono andato a Benevento con l’anno prima che c’erano stati quattro esoneri. Il mio compito sarà che non si rompa nulla. L'obiettivo della squadra? Fare bene, ma non voglio fare proclami. Dobbiamo migliorare il piazzamento e per farlo dobbiamo ragionare per piccoli step. Ci sono delle certezze, come la migliore difesa del campionato. Per me mantenere ciò sarà importante. Poi spero di aumentare un po' il possesso palla, il fatto di essere una squadra che nei momenti decisivi sia più determinata. Per migliorare la posizione in classifica bisogna ragionare per mini miglioramenti».

Ancora il nuovo allenatore del Padova: «Mi sono documentato su questa squadra. Indubbio che devo conoscerla meglio questa squadra e una volta scesi dal ritiro avremo le idee più chiare su chi sarà da Padova. L'ho detto al direttore: questa squadra mi piace, non voglio stravolgerla e nell'inserimento dei giocatori dovremo essere molto bravi. Ho chiesto di lavorare in ritiro con tutti i giocatori sotto contratto. Voglio approfondire la squadra da un punto di vista tecnico, tattico e psicologico. Prendere per prendere in questo momento faremo solo danni. Sicuramente l'idea è quella di non stravolgere l'impianto. Ho chiesto di valutare i giocatori, anche se ho idee chiare. Solo a quel punto capirò di che cosa ci può essere bisogno. Il sistema tattico? Questa squadra ha assoluto bisogno di lavorare con una difesa a tre. Abbiamo quinti di gamba e la difesa a quattro penalizzerebbe troppi giocatori. Vediamo poi come giocheremo in mezzo al campo. Non voglio una squadra troppo piatta e che fornisca riferimenti all'avversario. Mi piacerebbe dare un po' di imprevedibilità. Il tema portieri? Fortin è un giocatore forte e penso sia un patrimonio del Padova. Dove mi schiero tra resultadismo o giochismo? Io vado in campo per vincere attraverso idee chiare, con una squadra organizzata, con il dominio del gioco e il pallone tra i piedi, in cui sa fare in ogni momento della gara. Se vogliamo fare questo tipo di calcio dobbiamo lavorarci tanto. Mi piace il calcio propositivo e di riaggressione, su questo aspetto che ci lavoreremo fin da subito. C’è da migliorare il secondo posto dello scorso anno, ma prima voglio rendere orgogliosi la mia società e i miei tifosi. Come si può fare questo? Attraverso il lavoro quotidiano e cercando di essere un gruppo unito. Migliorare il piazzamento vuol dire avere l'aiuto di tutti, senza sconti o regali. Dobbiamo essere degni di riportare più gente possibile allo stadio. Lo staff? Dal primo giorno che sono qui e ho messo piede in questo stadio ho sentito unità. Pierluca Cincione sarà il mio secondo. Andrea Molteni viene con me da Benevento e farà il preparatore atletico con il supporto di Matteo Zambello. Zancopè resta l'allenatore dei portieri, il match analyst sarà Salvatore Demauro, che ringrazio perché ha preso un aereo da Bari per venire qui a conoscermi immediatamente. Come si vince in C? Ci devono essere caratteristiche ben chiare nella squadra. Non si vince con le vecchie glorie, con i contratti altissimi o con la pancia piena. Si vince con giocatori di categoria, che hanno la bava alla bocca. Qui è pieno di giocatori che se vincono il campionato possono svoltare la carriera e cambiare la vita. Si vince con chi lavora, suda e va a 300 all'ora. Non ho ancora parlato con Oughourlian, sarà un passaggio che farò nei prossimi giorni».