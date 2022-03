Calcio, nella finale di andata di Coppa Italia a vincere è la noia: termina 0-0 tra Padova e Südtirol

Poche, pochissime emozioni: termina 0-0 la sfida tra Padova e Südtirol, finale di andata di Coppa Italia di serie C.

La cronaca

Ritmi bassi sin dalle prime battute, con le due squadre che pensano più a non prendere gol che a farlo, tanto che la prima vera occasione da gol arriva dopo 25 minuti con Jelenic, il cui destro dal limite viene parato in due tempi da Meli. Tocca quindi a Dezi scaldare i guantoni dell'estremo difensore altoatesino con una staffilata dai 30 metri, mentre il Südtirol si affaccia in avanti ma senza creare reali pericoli. Nella ripresa è invece la noia a farla da padrona, e non si registrano praticamente occasioni pericolose.