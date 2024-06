Calcio Padova: ufficiale Andreoletti, lunedì la presentazione del nuovo allenatore

San Antonio alle spalle ed è tempo di ufficialità. Matteo Andreoletti è il nuovo allenatore del Padova. Questo il comunicato della società patavina: «Il Calcio Padova comunica che è stato raggiunto l’accordo con Matteo Andreoletti, che da oggi è il nuovo allenatore biancoscudato. Mister Andreoletti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 e verrà presentato lunedì alle ore 11:00 presso lo Stadio Euganeo»

Per lui contratto biennale a sessantamila euro annui e l’annuncio ufficiale proprio nel giorno del quarantottesimo compleanno di Massimo Oddo, l’ultimo allenatore alla guida della squadra patavina. Dopo Pavanel, Oddo parte I, Caneo, Torrente ed Oddo parte II, la scelta di Mirabelli è caduta sul nativo di Alzano Lombardo classe 1989. Una scelta con una logica ben precisa, ricalcante - per certi versi - quella del Mantova lo scorso anno, con la speranza che possa dare i medesimi dividendi anche in una piazza in aperto subbuglio come quella patavina.

Andreoletti è un coach moderno nell’approccio alla gara, con ispirazioni chiaramente rivolte alla nouvelle vague italiana capitanata da De Zerbi ed Italiano, con due sistemi di gioco di riferimento come il 4-3-3 e il 3-4-3. Avrà bisogno di profili ultra specializzati per far attecchire rapidamente il suo credo, anche perché il coach bergamasco è sempre stato in grado di dare alle sue squadre un gioco distintivo, votato all’attacco, senza dimenticare l’equilibrio difensivo.

Abile a lavorare con i giovani, caratterialmente energico, Andreoletti, dopo l’esonero nell’ultima annata a Benevento, dovrà ritrovare il filo che gli ha permesso di condurre al miracoloso quarto posto la Pro Sesto nel 22-23. Andreoletti ha la grande chance per riscattarsi e riuscire dove in tanti, purtroppo, hanno già fallito. Lunedì è prevista la presentazione all’Euganeo.

La Carriera

Matteo Andreoletti è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 30 gennaio 1989. Da calciatore, nel ruolo di portiere, ha difeso i pali del Lecco (Serie C1 2008/2009 e dal gennaio 2010), della Pro Sesto (Serie C2 2009/2010), della Pro Patria (Serie C2 dal 2010 al 2012) e infine del Verbano (Serie D 2013).

Da allenatore ha iniziato la carriera come preparatore dei portieri nello staff del Lecco nell’estate 2013, la stagione successiva prende il comando della Berretti della Pro Patria. Nella stagione 2015/2016 passa ad allenare il Seregno classificandosi al 3° posto in Serie D, confermato nella stagione successiva elimina al 1° turno di Coppa Italia nazionale proprio il Padova allo stadio Euganeo per 3-4 ai calci di rigore. Nella stagione 2018/2019 allena per due stagioni l’Inveruno in Serie D vincendo i playoff in finale contro il Ligorna. Nella stagione 2020/2021 siede sulla panchina della Sanremese per 2 stagioni, arrivando a disputare la finale playoff del girone A contro il Varese. Nella stagione 2022/2023 viene ingaggiato dalla Pro Sesto in Lega Pro: conduce i biancocelesti ad una cavalcata clamorosa in campionato, rimanendo per tutto il campionato nelle prime posizioni e venendo eliminato ai playoff solo nel doppio confronto contro il Lr Vicenza. Inizia la stagione 2023/2024 sulla panchina del Benevento.