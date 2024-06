Calcio Padova, ufficiale il rinnovo biennale di Simone Russini

Serie C

Serie C Girone A

Il primo rinnovo, annunciato ancora lo scorso dicembre, è ufficiale. SImone Russini indosserà la maglia biancoscudata anche nelle prossime due stagioni. Questa la nota ufficiale del club: «Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto dell’attaccante classe 1996 Simone Russini sino al 30 giugno 2026».

Mirabelli riparte dalla seconda punta nativa di Napoli, giocatore di estro, freschezza e grande tecnica, reduce da una lesione distrattiva di alto grado del legamento crociato anteriore sinistro e mancato tantissimo quest'anno. Dopo l'operazione dello scorso 30 novembre alla Clinica Ortopedica Rizzoli di Bologna dal dottor Mirco Lopresti, il talento napoletano in questi mesi ha lavorato duro, tanto da tornare ad allenarsi con il gruppo da fine aprile. Dopo le 8 presenze con un gol e un assist raccolti nella stagione appena trascorsa, da luglio Russini è chiamato alla stagione della riscossa e del riscatto con i compagni di reparto Palombi, Bortolussi e Liguori.

In attesa del bomber da doppia cifra, non un brutto reparto offensivo per iniziare a pianificare le prime mosse del nuovo Padova di Andreoletti, che ripartirà senza Dezi e quasi sicuramente Radrezza.