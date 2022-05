Calcio, aperta la prevendita di Padova-Palermo: tutte le info e i prezzi

Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per la finale di andata dei PlayOff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domenica 5 giugno alle ore 21 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) a partire dalle ore 17:30 di martedì 31 maggio. Si comunica altresì che, come richiesto dalla Società Calcio Padova, è stata aumentata la capienza/agibilità del settore Tribuna Est (ora 2.557 posti) e che contestualmente verranno aperti anche il settore Tribuna Est Nord (1.500 posti) e Tribuna Ovest Nord (1.500 posti). La capienza totale è ora di 11.483 posti.

Settori

Di seguito le indicazioni settore per settore:

Poltrone Premium, Poltrone Biancoscudate, Poltrone Vecchie Glorie, Tribuna Ovest e Tribuna Ovest Nord: apertura prevendita ore 17:30 di martedì 31 maggio. CANALE WEB e PUNTI VENDITA; Tribuna Est, Tribuna Est Nord (CON ACQUISTO LIMITATO AI SOLI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI PADOVA, VICENZA e VENEZIA): apertura prevendita ore 17:30 di martedì 31 maggio CANALE WEB e PUNTI VENDITA; Settore Ospiti - Curva Nord: apertura prevendita ore 17:30 di martedì 31 maggio CANALE WEB e PUNTI VENDITA. Si informano i tifosi ospiti che i Settori Tribuna Est e Tribuna Est Nord (limitati ai soli residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia) sono i settori più rappresentativi della tifoseria locale. La biglietteria dello Stadio Euganeo rimarrà chiusa nel giorno gara. Vista l’importanza che ricopre la sfida e la conseguente probabile alta affluenza di pubblico, si invitano tutti i tifosi a presentarsi allo stadio con largo anticipo e non a ridosso dell’orario di inizio della gara, in modo da evitare di creare assembramenti al momento dell’accesso.