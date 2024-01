Calcio Padova, arrivano i gol! Ufficiale bomber Zamparo dall'Entella

Terzo acquisto in casa Padova. Dopo Tordini e Crisetig, ecco il colpo in attacco tanto sospirato dalla piazza. Dalla Virtus Entella approda in biancoscudato l'attaccante classe 1994 Luca Zamparo. Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento in prestito con opzione di riscatto dell’attaccante classe 1994 Luca Zamparo dalla Virtus Entella".

Con l'arrivo del centravanti friulano, il Padova in attacco si rifà il look, con il direttore sportivo Mirabelli in grado di regalare a Torrente - finalmente - la punta fisica tanto auspicata e voluta fin dall'estate scorsa. Un rinforzo di peso, in tutti i sensi, con i biancoscudati che ora dispongono di un reparto offensivo di primissimo ordine per la categoria: in rigoroso ordine alfabetico, Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini e Zamparo.

La Carriera

Luca Zamparo nasce a Latisana (Udine) il 19 novembre 1994 ed è un attaccante di 190 cm per 76 kg. Dopo i primi passi nel settore giovanile del Portogruaro-Summaga, Zamparo si trasferisce alla Triestina nel gennaio 2011, dove fa il suo esordio nei professionisti in C1 e chiudendo la stagione 2011/2012 con 4 presenze all’attivo. Viene acquistato dal Varese nel 2012/2013, con i lombardi in Serie B, mettendosi in mostra quindi con il settore giovanile biancorosso; viene mandato in prestito alla FeralpiSalò nel gennaio 2014, rimanendo alle rive del Garda, anche nella stagione 2014/2015. Nell’estate 2015, dopo la scomparsa del Varese, torna a giocare in Serie D con la Varesina, chiudendo la stagione con 4 reti in 29 incontri. Nel 2016/2017 si trasferisce al Borgosesia, in Serie D, dove si consacra mettendo a segno 18 reti in 30 incontri. Viene quindi acquistato dal Cuneo, in Serie C, nella stagione 2017/2018, dove realizza 4 reti in 35 gare. Nel 2018/2019 viene acquistato dalla nuova Reggiana in Serie D, dove mette a segno 21 gol in 32 incontri. Acquistato dal Parma, nel 2019/2020 inizia la stagione in prestito nelle fila del Rimini in Serie C, prima dello stop forzato per il Covid. Torna quindi alla Reggiana, sempre in prestito, dove termina la stagione mettendo a segno 7 reti in 7 incontri, che valgono la promozione dei granata in Serie B al termine dei playoff. Rimane con la Reggiana anche in Serie B, dove realizza la sua prima rete in cadetteria contro il Brescia. Al termine della stagione i granata retrocedono, mette quindi a segno 18 reti in 35 incontri. Termina la sua esperienza a Reggio Emilia con 50 reti messe a segno in 111 incontri. Si trasferisce alla Virtus Entella nel 2022/2023 dove realizza 11 reti in 34 gare. Inizia la stagione 2023/2024 sempre con l’Entella, siglando 2 reti in 18 incontri, prima del passaggio in biancoscudato nella sessione invernale del calcio mercato.