Calciomercato Campodarsego, in cabina di regia torna Guitto dall'Este

È il calciomercato dei ritorni. Degli amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Dopo quello di Gnago alla Luparense, a 20 chilometri di distanza più a sud, ecco il Campodarsego Calcio e il suo presidente Daniele Pagin annunciare l'acquisto dall'Este 1920 del regista Roberto Guitto. Per il classe 1991, si tratta di un rientro al Gabbiano, dopo la stagione in terra estense agli ordini di Pagan.

In carriera il prodotto del vivaio dell'Empoli ha vestito anche le maglie di Gavorrano, Sestri Levante, Lecco, Gozzano, Città di Varese, Lornano Badesse. Indubbia la soddisfazione di mister Bedin, felice di ritrovare il metronomo del biennio masittiano tra il 2021 e il 2023, con tanti di playoff vinti da protagonista nel maggio 2023 contro la Luparense.

«E’ un grande ritorno, molto gradito in primis al presidente Daniele Pagin e poi ai dirigenti e alla piazza», il commento del ds Mattia Bergamaschi. «Conosco Roberto anche per averci giocato contro. E’ il giocatore che ci serviva a centrocampo. Costruisce, sbaglia poco, è il classico regista alla Pirlo che consentirà alla rosa di fare un salto di qualità. Sono felicissimo del suo ritorno. Il ragazzo è contentissimo di tornare a Campodarsego, dove troverà anche il compagno di squadra all’Este, Moscatelli. Sta nascendo un bel Campodarsego. Ora arriveranno altri giocatori e seguiranno alcuni rinnovi di contratto. C’è ancora molto lavoro da fare».

A proposito di Este, è ufficiale il rinnovo dell'esterno Giacomo Zanetti per il quinto anno consecutivo. Esattamente come Caccin, si può dire che nel suo corpo scorre sangue giallorosso, con 124 presente condite da 3 gol che lo hanno reso uno dei giocatori più longevi della storia della società giallorossa. Un vero pilastro dal quale ripartire dopo le partenze di Guitto e Moscatelli proprio in direzione Campodarsego.