Cittadella, Asencio va in C: c'è l'ufficialità con il Potenza

Si sblocca il mercato in uscita del Cittadella con la cessione di Raul Asencio al Potenza. Questo il comunicato della società lucana, militante in Serie C girone C: «Raúl José Asencio Moraes è un nuovo giocatore del Potenza Calcio. Nato a Villarreal (Spagna) il 20 maggio 1998, il calciatore riveste il ruolo di attaccante ed arriva a titolo definitivo dalla società AS Cittadella. Ha maturato esperienze principalmente in Italia: arrivato dai dilettanti spagnoli del Burriana, è infatti cresciuto nel settore giovanile del Genoa fino all’approdo in Serie B (110 presenze tra campionati e playoff) dove ha indossato le maglie di Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara, Spal, Lecce e Cittadella. In carriera anche la Segunda División con la AD Alcorcón. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. La società rivolge un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro».

Finisce dopo una stagione l'avventura del forte attaccante spagnolo al Tombolato. All'attivo solo 18 presenze e 3 gol tra campionato e Coppa Italia in maglia granata. Un'esperienza tormentata dagli infortuni, questioni extra-campo e dalle bizze del nativo di Villareal, che non hanno agevolato il suo inserimento nel gruppo granata.

Negli occhi dei tifosi resteranno le sue ottime prestazioni nelle prima 4 giornate del campionato 22-23, in cui il valenciano aveva messo in mostra un repertorio decisivo per la categoria. L'infortunio alla caviglia e il mancato passaggio a gennaio al Brescia hanno segnato uno spartiacque nel suo percorso in maglia Cittadella, tanto da costringere Gorini a non contare più su di lui già dall'aprile 2023.

La sua cessione è una prima buona notizia per il direttore generale Marchetti, sempre alla ricerca di acquirenti per gli altri esuberi in rosa come Embalo, Mattioli e Felicioli. Chissà se con le loro uscite, il dirigente granata potrà fare un ultimo regalo in questo mercato a mister Gorini.