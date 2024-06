Calciomercato Cittadella, c'è Masciangelo per la fascia sinistra?

Porte girevoli sulla fascia sinistra in casa Cittadella? Con Federico Giraudo in scadenza e Rizza reduce da una prima stagione luci ed ombre, dalla Campania ecco rimbalzare un nome nuovo per l'out mancino granata: Edoardo Masciangello. Il laterale ex Pescara e Palermo tra le altre, è reduce da una stagione con 29 presenze in campionato a Benevento in Serie C. Nei playoff, però, l'esterno romano non ha mai giocato, restando in panchina in tutti i match e con la non convocazione nell'ultima decisiva sfida contro la Carrarese per piccoli problemi fisici.

Anche lui, come Giraudo, ha il contratto in scadenza a fine mese e, a differenza del collega in forza al Citta, non è intenzionato a rinnovare con i campani. Dagli ambienti vicino al Benevento si parla già di un principio d'accordo tra il Cittadella e Masciangelo. In attesa di possibili sviluppi, il classe 1996, 28 anni il prossimo 8 luglio, si candida ad essere un profilo esperto ed affidabile per il nuovo Cittadella 2024-2025. Un giocatore che conosce bene la categoria, ma soprattutto sa interpretare perfettamente il ruolo di esterno tutta fascia a sinistra, così come il terzino più bloccato in una linea 4.