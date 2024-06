Cittadella, ecco il 2° nuovo arrivo: ufficiale Tronchin dal Vicenza

Dopo Masciangelo, ecco Tronchin. Continuano le ufficialità di giugno in casa Cittadella. Questa volta tocca al classe 2002 Simone Tronchin. Ventidue anni il prossimo 17 ottobre, l’ex Vicenza è un centrocampista di grande impatto fisico, in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli in mezzo al campo - meno il regista classico - e all’occorrenza può essere utilizzato come laterale tutta fascia a destra. Insomma, un profilo duttile, ottimo per la quota under richiesta in cadetteria e perfettamente congruente con la filosofia tanto cara al dg Stefano Marchetti.

Dotato di grande corsa e discreti tempi di inserimento, Tronchin è un prodotto del fecondo settore giovanile del Montebelluna, attuale Monte Prodeco. Ha già debuttato per un minuto in B con il Vicenza nel 20-21 e dopo il passaggio in C alla Virtus Verona di Gigi Fresco nel biennio 21-23, nella stagione appena conclusa il ragazzo trevigiano al Menti ha raccolto la bellezza di 32 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia C, diventando da febbraio in poi uno degli scudieri preferiti di mister Vecchi da piazzare al fianco del regista Ronaldo. Approda sotto le Mura con un bagaglio d’esperienza importante per la sua età, con 86 caps complessive in C negli ultimi tre anni, e maturo al punto giusto per spiccare il volo anche al piano superiore.