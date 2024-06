Calciomercato D, ad Este arriva il primo colpo! C'è bomber Rosso per Pagan

Alle due torri del Campodarsego, l'Este risponde con i 198 cm di Davide Rosso. Il ventitreenne attaccate scuola Padova e Bologna è il primo acquisto del ds Lucchini per la squadra della Bassa Padovana, nonchè l'erede del partente Moscatelli, approdato alla corte del presidente Pagin. Classe 2001, nonostante la giovane età Rosso ha già maturato esperienze importanti in cui ha sempre lasciato il segno. Il debutto nel 19-20 a Porto Tolle con il Delta, 25 partite segnando 5 gol, per passare le due stagioni successive all'Adriese con 17 centri in 68 gare. Un passaggio in Lega Pro all'Albinoleffe nel 22/23 con 11 caps e solo un assist, sino al ritorno al piano inferiore nel campionato appena concluso tra Adriese e Portogruaro, con 6 reti agli ordini dell'ex giallorosso De Mozzi.

Una punta importante, che certifica le ambizioni di salto di qualità dalle parti del Nuovo Comunale, orfano di Moscatelli e Guitto approdati al Campdoarsego, ma forte dei rinnovi della vecchia guardia composta da Caccin e Zanetti. Queste le prime dichiarazioni di Rosso: «Sono molto felice di questa scelta. Conosco bene l'Este e qui ci sono tutte persone ambiziose che ogni anno stanno mettendo qualcosa in più per fare passi in avanti. Sono sicuro ci siano tutti i presupposti per dare la possibilità di fare insieme un grande campionato».

In casa Luparense, dopo il botto Gnago, da segnalare il rinnovo del difensore Vitale.