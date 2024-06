Calciomercato D, è il tempo della fantasia per Luparense e Campodarsego con Chajari e Rabbas

Traffico intenso nell'Alta Padovana con gli arrivi di Chajari alla Luparense e Rabbas al Campodarsego. I presidente Zarattini e Pagin, dopo avere edificato le strutture portanti delle rispettive rose, hanno deciso di regalare a Masitto e Bedin quel tocco di fantasia indispensabile in entrambi i roster per puntare ancora più in alto.

Per Othman Chajari, pupillo da sempre del direttore sportivo rossoblu Briaschi, si tratta di un ritorno dopo le 76 presenze, 3 gol e un assist raccolti a San Martino di Lupari tra il 2019/2020 e il 2021/2022 con una breve parentesi ad Este nel mezzo. La scorsa stagione Chajari ha iniziato l'annata al Montecchio Maggiore ed in seguito è approdato al Campodarsego, totalizzando 23 presenze, 1 rete ed un assist.

«La scelta di tornare qui nasce innanzitutto dal fatto che conosco l’ambiente, le persone che lavorano qui e in due anni e mezzo mi sono trovato molto bene. Inoltre, con mister Masitto e il direttore, ho già lavorato l’anno scorso vincendo i playoff, sono felice che mi abbiano voluto portare con loro per darmi la possibilità di crescere e migliorare ancora», ha sottolineato il centrocampista sul ritorno a San Martino. «La principale aspettativa per questa stagione sarà sicuramente creare un gruppo forte e solido, cercheremo di avere un’identità e di mettere in difficoltà tutte le squadre che incontreremo. Gli obiettivi dovranno essere arrivare più possibile in alto in classifica e migliorare di giorno in giorno, sono fiducioso, non vedo l’ora di iniziare».

Il direttore sportivo Alberto Briaschi ha presentato così la scelta di ri-puntare sul centrocampista classe 1999: «Othman è un ragazzo che è stato con me per tre stagioni, lo conosco molto bene così come conosco le sue qualità morali, fisiche e tecniche, sarà sicuramente un giocatore che darà una grossa mano al nostro centrocampo».

Estro al Gabbiano

Anche il Campodarsego non è rimasto a guardare e il ds Bergamaschi è riuscito a fare suo uno dei suoi pallini: dalla Clodiense ecco Mohamed Rabbas. Marocchino, classe 1999, Rabbas è un centrocampista esterno offensivo che ha vestito in carriere le maglie di Chievo, Vigasio, Tamai, Ambrosiana, Luparense, Adriese e appunto Clodiense. «E’ un giocatore prettamente offensivo, al quale piace partire da sinistra per accentrarsi», le parole del ds Mattia Bergamaschi. «Gli piace puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Lo conosco bene, perché l’ho avuto qualche anno fa all’Ambrosiana ed era andato in doppia cifra, realizzando 12 gol. Poi ha fatto piazze importanti come Adria e Chioggia Sottomarina, vincendo nella stagione il campionato. E’ un giocatore importante che riesce a creare superiorità offensiva e legare il gioco. Credo che in questi anni sia maturato e quindi abbiamo preso un giocatore importante che può fare la differenza».