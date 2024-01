Calciomercato: la diciottene padovana Giulia Bison approda alla Juventus Women

Da Padova via Hellas Verona alla Juventus Women: è la storia calcistica della nuova enfant prodige del calcio italiano, la giovanissima punta padovana Giulia Bison, nuova giocatrice del club bianconero. Ruolo? Ala sinistra, che ama puntare l'avversaria e superarla in velocità, tecnica ragguardevole in campo aperto e soprattutto con dei margini di miglioramento tendenti all'infinito. Diciotto anni compiuti il 3 dicembre, la giovanissima Giulia è una predestinata di questo sport.

Dopo tutta la trafila nel settore giovanile del Padova Femminile, ecco il debutto ad appena quindici anni con la maglia biancoscudata nel 20/21 con mister Di Stasio alla guida. Qualche mese per ambientarsi e poi eccola trascinare le compagne ad una salvezza al cardiopalma nel 21/22, con ben 9 reti all'attivo. Inevitabile il passaggio nell'estate 2022 all'Hellas Verona, retrocesso da poco in B. In questa stagione e mezza sulle sponde dell'Adige, il talento dell Bison non è passato inosservato alle big della serie A femminile, soprattutto alla luce dei 4 gol segnati in poco più di 10 presenze. Con questo comunicato, la società bianconera ha accolto il talento padovano alla sua prima esperienza fuori dal Veneto:



"Giulia Bison è ufficialmente una giocatrice della Juventus. Attaccante, classe 2005, arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona, squadra nella quale ha militato nella stagione 2022/2023 mettendo in mostra le sue qualità. Cresciuta nel Settore Giovanile del Padova Femminile fino ad approdare in Prima Squadra con cui ha esordito in Serie C nell'annata 2020/2021, prima di disputare l'intera stagione 2021/2022. Poi, come detto, il passaggio all'Hellas Verona per confrontarsi in un nuovo campionato come quello della serie cadetta. Ora una nuova esperienza, lontano dal suo Veneto, altamente stimolante e a tinte bianconere. Bison ha appena subito un intervento chirurgico alla caviglia sinistra da parte del dott. Marcarelli in seguito a un trauma di gioco rimediato in partita con la maglia dell’Hellas Verona, di conseguenza proseguirà a Torino la sua riabilitazione volta a unirsi a pieno regime alla Primavera di Matteo Scarpa".