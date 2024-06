Calciomercato Eccellenza: la United Borogoricco chiude con l'ex Padova Salviato e De Poli

Provaci ancora United Borgoricco Campetra! Con quest'idea in testa il presidente Polliero, spalleggiato dal ds Livio Glerean e dall'ex gloria del Padova Alessandro Ferronato, sta ricostruendo la squadra rossobiancoblu dopo le delusioni dell'annata appena trascorsa. L'obiettivo? Sempre lo stesso: dare l'assalto alla Serie D nel centesimo anno di storia della società. Solo 4 le conferme rispetto al passato corso, con Ferronato che ha avuto carta bianca nelle scelte: si tratta del difensore centrale Alberto Buson (classe 1996), del centrocampista Jurgen Murataj (classe 1994), dell’esterno Mattia Santi (classe 2003) e del centravanti Fabio Barichello (classe 1991). Una rivoluzione in piena regola, con giocatori identitari per la piazza come lo sfortunato Galliot ad esempio, accompagnati alla porta con tutti i ringraziamenti del caso. Al loro posto l'ex direttore sportivo, tra le altre, dello Spinea, ha subito messo a segno due colpi ricchi di fascino ed esperienza.

Il muro Salviato

Il primo è sicuramente un giocatore molto noto nel padovano, perché si tratta di Simone Salviato, fino a poche settimane fa capitano del Treviso in serie D. Il classe 1987, 37 anni il prossimo 12 luglio, è la prima pietra su cui edificare il nuovo United Borgoricco Campetra. Il suo curriculum parla da solo, con tantissima B tra Mantova, Livorno, Novara, Pescara, Virtus Lanciano, Cremonese, Padova, un pizzico di C a Vicenza e poi molta D tra Luparense e Trente, prima prima del recente triennio da colonna del Treviso. «Sono davvero molto contento – le prime parole di Simone – Col direttore ci eravamo già sentiti verso la fine della stagione: gli avevo fatto un augurio per il nuovo incarico e ci eravamo promessi di risentirci a fine campionato. Ho accettato con entusiasmo la sua proposta e sono felice di approdare in una società che mi ha sempre dato un’idea di solidità e di grandi ambizioni. Il primo obiettivo è migliorare il cammino dello scorso anno. Cosa potrò portare? Di sicuro “pesantezza”, come mi dicono tutti: sono uno che pretende molto da me stesso e anche dai compagni. Dico sempre che non bisogna mai abbassare la guardia in allenamento, perché ciò che fai durante la settimana te lo porti in campo alla domenica. Metterò a disposizione del gruppo anche la mia esperienza, soprattutto nei momenti più difficili che sicuramente arriveranno. In carriera ho avuto la fortuna di vincere dei campionati, ma ho pure lottato per non retrocedere: è in quei frangenti che non bisogna mai tirare il braccino indietro, bensì uscirne fuori tutti insieme aggrappandosi a qualcosa di importante».

De Poli, professione tuttofare

La seconda «new-entry» per lo United Borgoricco Campetra di queste ultime ore è il centrocampista Alberto De Poli. Un altro profilo di grande esperienza il classe 1995 veneziano, espertissimo della categoria e nel pieno delle sue capacità tecniche. Dopo gli anni in serie D al Tamai, De Poli è diventato uno specialista della categoria tra Union Pro e Calvi Noale, sino a diventare successivamente per quattro stagioni un simbolo a Treviso, vincendo due anni fa il campionato di Eccellenza con sei gol e altrettanti assist. Nell'ultima annata si è messo in luce nell'ambiziosa Liventina Opitergina. «Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso allo United – afferma Alberto, che può essere impiegato sia da mezzala che da play davanti alla difesa – Ho avuto modo di parlare sia con il mister che con il direttore: mi hanno subito fatto capire che la società lavora seriamente, ha un bel progetto e tanta voglia di fare bene. Io sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare».