Calciomercato bollente per la Luparense, ufficiale l'ex Pergolettese Cancello

Arriva dal girone A della Serie C il diciannovesimo acquisto della Luparense 23-24: la punta Rosario Cancello. L'ex canterano di Reggiana, Inter e Torino, classe 2002, è reduce da un biennio alla Pergolettese, con la quale ha raccolto 24 presenze, 1 rete e 1 assist. Numeri magari non luccicanti, ma che non spaventano mister Coletti, convinto di riportare ai grandi livelli toccati nelle giovanili il 21enne attaccante di origine napoletane.

Un profilo decisamente stuzzicante per la categoria, con tanta voglia di recuperare il tempo perduto nelle ultime due stagioni tra i professionisti: «La scelta di venire a San Martino è stata facile», riconosce Cancello. «Dopo le chiamate del Direttore e del mister non ho esitato ad accettare la proposta. Sono qui per rilanciarmi e poter ambire a qualcosa di importante con questa società».

Parole importanti dell'ex attaccante della Pergolettese, pronto per essere visto all'opera dai tifosi rossoblu nell'amichevole di lusso di sabato 5 agosto alle ore 18.00 al Gianni Casée di San Martino di Lupari contro il Cittadella.