Calciomercato Luparense, iniziano subito i botti con bomber Fasolo

La nuova Luparense riparte all'attacco. Nemmeno il tempo di abbracciare mister Masitto e il nuovo staff tecnico composto da Giovanni Bicego nel ruolo di vice allenatore, Luca Sabbadin nel ruolo di collaboratore e Nicola Visentin nel ruolo di preparatore dei portieri, ecco il ds Briaschi annunciare il primo nuovo acquisto: si tratta di Giulio Fasolo, punta classe 1998, l'ultima stagione tra Cjarlins Muzane ed Adriese con soli due gol all'attivo tutti siglati con i rodigini. La voglia di riscatto per l'ex bomber scuola Cittadella ed esploso tra Mestre e Clodiense tra il 2020 e il 2023 è palese: «La scelta di venire a San Martino è stata abbastanza semplice, perché c’è stato un forte interesse da parte del mister, del direttore e della società e mi ha fatto molto piacere», ha sottolineato il neo attaccante rossoblu. «Inoltre, è una realtà sana e solida con uno staff ed un presidente ambizioso, cosa che va in linea con il mio pensiero di calcio. Personalmente questa sarà un’annata importante, un po’ di rilancio visto la passata stagione dove ho avuto difficoltà con il cambio di squadra a dicembre. Sono pronto e carico al massimo per questa nuova esperienza. Come obbiettivi di squadra, vogliamo fare un campionato ad alti livelli dove merita di stare questa società mentre come obbiettivi personali, sicuramente la doppia cifra e prestazioni importanti».

Con la conferma di Vincenzo Calì e la ricerca di un accordo con Buongiorno, per i Lupi si prospetta un reparto offensivo in grado di far sognare Masitto, come riconosce Brischi che ha accolto il nuovo attaccante con queste parole: «Sono molto contento e soddisfatto di aver preso Giulio, un giocatore che conosco da tantissimi anni. Credo che questo ragazzo abbia ottenuto meno rispetto alle qualità tecniche e morali che possiede. Mi auguro che con noi possa fare un grande salto di qualità».

I Lupi chiamano, Campodarsego pianifica, Este in festa

Per una squadra che si muove già sul mercato, ecco il Campodarsego continuare muoversi a piccoli passi a livello organizzativo. Dopo l'ufficialità del direttore sportivo Bergamaschi, nelle ultime ore è giunta l'ufficialità di Enrico Rettore come nuovo responsabile del settore giovanile biancorosso. Rettore proviene dal MestrinoRubano del presidente Stefani, dove ha sviluppato una florida cantera molto prolifica per la prima squadra. «Siamo certi che porterà avanti al meglio il lavoro svolto in questi anni da Maurizio Bedin, che ringraziamo in maniera particolare», le parole del presidente Pagin. «Credo che Rettore sia la persona adatta per continuare sulla linea tracciata in questi anni e che quindi saprà non far rimpiangere quanto fatto dal suo predecessore. Rettore avrà tutta la vicinanza della società, dei tecnici, dei dirigenti, compresi quelli del settore amministrativo. Sono convinto che farà un grande lavoro e che continuerà a tenere altissimo il livello del nostro settore giovanile. Nell’occasione ringraziamo ancora una volta Bedin per l’impegno e la caparbietà dimostrati in questi anni al Campodarsego».

Nella bassa padovana invece in casa Este, i preparativi fremono per la festa dei tifosi della serata di sabato 1 giugno al Nuovo Stadio Comunale della cittadina murata. A partire dalle 18:00 una serata di musica, divertimento e buona cucina con stand gastronomico dove mangiare e bere per festeggiare la stagione degli uomini di Pagan. Il tutto uniti per una giusta causa: una parte del ricavato della serata andrà, a sostegno dei progetti della Fondazione IREA Morini Pedrina di Este che sono volti alla realizzazione di servizi sociali e socio-sanitari per persone con disabilità, ad attività educative per l'infanzia e per lo sviluppo di corsi di formazione professionale. La perfetta chiusura di un 2023-2024 da incorniciare, con i lavori nell'impianto estense sempre più nel vivo. A tal proposito società giallorossa ha indicato nel campo della vicina Legnago la sede per disputare le prime partite interne della nuova stagione, sempre qualora al Nuovo Comunale i lavori non rispettassero i tempi previsti di consegna.