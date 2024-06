La mossa di Mirabelli, Andreoletti ad un passo dalla panchina del Padova?

Per la fumata bianca, sembra, c'è solo da attendere l'ufficialità. Mattia Andreoletti potrebbe diventare il tecnico del Padova 2024-2025. Il condizionale è d'obbligo, anche se l'accordo con Mirabelli c'è e a scanso di ribaltoni ed imprevisti delle prossime ore, mai da escludere a queste latitudini, dovrebbe essere proprio il condottiero bergamasco a guidare il nuovo progetto biancoscudato.

Niente da fare per Domenico Toscano, su cui è fortissimo il pressing di Bari e Salernitana, oltre del solito Catania pronto a mettere sul piatto un ingaggio di 130.000 euro annui per il tecnico calabrese. Il Padova prende altre strade e vira verso un profilo giovanissimo ed accattivante. In cerca di rilancio, esattamente come il Padova, dopo la deludente esperienza con esonero a dicembre proprio a Benevento nel corso dell'ultima campagna. Tradotto: ad Andreoletti potrebbero servire due elementi tendenti alla scarsità, in questo momento, a Padova: pazienza e funzionalità.

In primis il supporto societario in ogni fase stagionale, soprattutto all'inizio qualora arrivasse qualche sconfitta inaspettata, vedì il Mantova di quest'anno. Strettamente collegato a questo aspetto sarà anche il mercato, da compiere in modo scientidico, andando a cercare non solo "grandi firme" ma soprattutto giocatori funzionali al credo tattico, tecnico e fisico del giovane coach di Alzano Lombardo. Il compito di Andreoletti non sarà semplice, perché dovrà ridare entusiasmo ad una piazza in subbuglio, in aperta critica con il direttore Mirabelli a causa del mancato avanzamento nei playoff, ma .

Con la Pro Sesto, portata al quarto posto nella campagna 2022-2023, Andreoletti ha mostrato squarci di calcio ricco di modernità, proposta offensiva e fluidità. Flessibile tatticamente e non integralista, con il 4-3-3 e il 3-4-3 come sistemi di gioco di riferimento, l'ex Sanremese - tra le altre - è un allenatore in grado di valorizzare rose giovani, la sua Pro Sesto aveva 24,1 di media età, coniugando bel calcio ed ottimi risultati. Proprio quello di cui c'è disperato bisogno all'Euganeo.