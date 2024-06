Calciomercato, il Padova danza sulle punte. Damiano Longhi ai saluti nel settore giovanile?

Nella tempesta ambientale che sta investendo il Padova in queste ultime settimane, c'è un mercato da pianificare e portare avanti. Possibilmente con logica e cercando di dare ad Andreoletti, in tempi mediamente rapidi, i giocatori di cui ha bisogno. Stante l'attesa di novità ufficiali dai giocatori in scadenza, con Zanellati, Donnarumma destinati ai saluti, Tordini e Zamparo, quest'ultimo praticamente del Vicenza, pronti a rientrare dopo i rispettivi prestiti nei loro club di appartenenza, e con Belli e Radrezza in bilico, il ds Mirabelli va a caccia di gol sul mercato.

Possibilmente a basso costo e massima resa. Impresa non facile, perché in C chi segna con regolarità è merce rara, solitamente ha prezzi importanti o e soprattutto non è detto che da una piazza ad un'altra sappia ripetersi, vedi Biasci, giusto per fare un nome noto a tutti del recentissimo passato. In conferenza stampa il ds calabrese ha citato Morra, ma il giocatore del Rimini sembra destinato al Benevento. I nomi sul tavolo sono 3, a meno di colpi di scena clamorosi: Alberto Spagnoli, Davide Castelli e Francesco Salvemini. Tutti e tre hanno in comune un'ottima struttura fisica e sono andati oltre i 10 gol in questa stagione.

Il primo, dopo il fallimento dell'Ancona, ha richieste al pieno superiore, tanto da essere accostato anche al Cittadella agli inizi di giugno. Insomma concorrenza folta, con la punta della squadra marchigiana che vorrebbe trovare una sua dimensione anche in B.

C'è poi la punta della Pro Patria, perfetta per età (24 anni) e numero di gol fatti nel campionato appena terminato (13). Difetto? Piace a tanti club ed ha un contratto in scadenza con i varesini a giugno 2025.

Infine resta Salvemini del Giugliano, 27 anni, mestierante di buon livello della terza serie, soprattutto nei gironi centro-meridionali. Va in doppia cifra da due anni consecutivi con numeri simili a quelli di Bortolussi, 10 nel 2022-2023 ed 11 quest'anno, ma il Giugliano non sembra intenzionato a lasciarlo andare.

Cambiando argomento, dal settore giovanili non sembrano arrivare liete novelle. Dopo la separazione con polemiche tra il Padova ed Ottoni, anche Damiano Longhi potrebbe essere ai saluti. Il condizionale è sempre d'obbligo, ma quella contro il Montagnana Under 13 potrebbe essere stata l'ultima panchina con i ragazzi biancoscudati per l'ex capitano della A.