Calciomercato Padova infuocato: Valente in stand by, ufficiale l'uscita di Calabrese, Granata all'Entella

Poco più di 48 ore alla bandiera a scacchi di questo calciomercato invernale e il Padova, dopo una sessione all'attacco in entrata, gioca d'attesa. L'affaire Valente, dato praticamente per fatto tra sabato e domenica, nelle ultime ore è stato messo in stand by. La situazione è cristallina: il classe 1991 veronese esce dal Palermo solo se la squadra di Corini riesce a mettere le mani su un pari ruolo di grande qualità. L'identikit per la squadra siciliana risponde al nome di Daniele Verde, protagonista sabato di una doppietta con il suo Spezia nel derby dell'Arena Garibaldi contro il Pisa. L'ex canterano della Roma spinge per vestire il rosonero, ma i liguri - almeno al momento - non ne vogliono sentire parlare. Se il Palermo saprà mettere le mani su Verde o un profilo equivalente, Valente potrà partire in destinazione Padova.

Chi invece parte dalla città del Santo sono i centrali difensivi Bernardo Calabrese ed Antonio Granata. Con l'arrivo di Faedo dalla Virtus Verona, per entrambi gli spazi per una maglia da titolare si sono ristretti, tanto da far propendere per una cessione. Calabrese, classe 2002, approda in prestito al Gubbio nel girone B della Serie C. Questo il comunicato della società di Viale Rocco: "Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore Bernardo Calabrese all’Associazione Sportiva Gubbio 1910".

Per quanto riguarda Granata, tutto definito per un prestito con diritto di riscatto con l'Entella, l'ex squadra di Zamparo team militante in Serie C girone B. Anche qui il comunicato di rito è arrivato nel primo pomeriggio: "Il Calcio Padova comunica di aver formalizzato il prolungamento del contratto del difensore Antonio Granata fino al 30 giugno 2026. Contestualmente, si informa che il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo alla Virtus Entella fino al 30 giugno 2024".