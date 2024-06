Calciomercato, il Pozzonovo blinda i suoi gioielli: ecco i rinnovi di Bernardi e Costa

Il Pozzonovo di Massimiliano Sabbadin trattiene i suoi giocatori più preziosi: il capocannoniere Simone Bernardi e il migliore portiere del girone C Promozione appena concluso, Bryan Costa. Dopo i 48 gol nelle quattro stagioni precedenti il ritorno a Pozzonovo, in questa stagione il funambolo Bernardi ha confermato i suoi numeri siglando il record di marcature tra campionato e Coppa Veneto, raggiungendo quota 21 reti. Spesso decisivo con centri pesanti, il pizzaiolo volante e sgusciante di Cartura è pronto a misurarsi nuovamente con l'Eccellenza, sempre nella Bassa: «Sono felice di restare a Pozzonovo, perché era quello che volevo. È una società che mi ha sempre trattato bene e che ti consente di lavorare bene e in un ambiente sano e sereno. Qui c’è un gruppo strepitoso e ci attende un campionato molto impegnativo, in cui l’obiettivo primario sarà la salvezza. Sono certo che il primo posto in Promozione abbia trasmesso alla squadra ancora maggiore consapevolezza».

L'uomo dei gol e poi l'uomo che paratutto. Anche il portiere Bryan Costa, classe 1998, farà parte del progetto Pozzonovo di Sabbadin. L'estremo difensore biancazzurro, che all'inizio della sua carriera era stato premiato come miglior portiere del torneo di Viareggio quando vestiva la maglia del Sassuolo, si appresta così a cominciare la seconda stagione consecutiva sotto la guida di Massimiliano Sabbadin. «Sono felice di aver trovato l’accordo e di poter continuare il mio percorso in una società in cui mi sono trovato bene fin da subito. L’obiettivo è disputare un bel campionato e le carte in regola ci sono tutte: la priorità è ovviamente la salvezza, poi chissà! È difficile lasciare un club come il Pozzonovo, specie dopo il traguardo appena raggiunto e con un gruppo così unito e speciale. Faremo del nostro meglio per migliorare gli aspetti in cui, quest’anno, è mancato qualcosa: ma lo faremo con la consapevolezza di essere una squadra forte. Non vedo l’ora di iniziare l’avventura nella nuova categoria, in un campionato che si preannuncia tosto e combattuto. Daremo l’anima per continuare a toglierci delle belle soddisfazioni e per dare alla società i risultati che merita».