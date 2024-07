Calciomercato: si avvicina la punta per il Padova, Spagnoli in dirittura d'arrivo

Andreoletti avrà la punta da doppia cifra per il ritiro? Stando all'accellerata delle ultime ultime ore del ds Mirabelli sembra proprio di si. Il Padova è ad un passo dal bomber dell'Ancona Alberto Spagnoli. Dopo il fallimento della squadra marchigiana, l'attaccante di Pordenone, attualmente svincolato, è pronto a vestire la maglia biancoscudata. Battuta la concorrenza del Vicenza, che nel frattempo ha ufficializzato l'ex Zamparo, oltre a quella della Carrarese al piano superiore.

Spagnoli, nato il 2 ottobre 1994, alla soglia dei 30 anni è pronto a mettersi alla prova in una piazza con grandi pressioni, dopo un biennio positivo ad Ancona con ben 27 gol complessivi (12 nel 2022-2023 e 15 in quest'annata) e 9 assist. Reti che hanno trascinato i marchigiani al raggiungimento dei playoff due anni fa e la salvezza senza accedere ai playout in questa stagione.

Un profilo esperto, strutturato fisicamente e da sempre portato ad associarsi con plasticità ai compagni di reparto. L'esplosione in fase finalizzativa delle ultime campagne nel girone B confermano come Spagnoli abbia raggiunto il grado di maturazione giusto per mettersi sulle spalle il peso offensivo di un Padova che parte con l'obiettivo dichiarato di fare tutto il possibile per raggiungere la serie B. Con Bortolussi, Russini, Palombi e Liguori è pronto a costruire un reparto avanzato di grande livello, anche se su quest'ultimo citato ci sono sondaggi in atto da parte dello Spezia.