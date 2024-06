Riconferme a Cittadella: continua l’era di mister Gorini al Tombolato

Ancora insieme. Dopo una lunga attesa, Edoardo Gorini è stato riconfermato alla guida del Cittadella anche per la stagione 2024-2025. Decisivi gli incontri degli scorsi giorni tra il Presidente Gabrielli e il dg Marchetti e tra quest’ultimo e Gorini.

Il tecnico veneziano il prossimo luglio comincerà la sua quarta stagione al Tombolato. All’attivo tre salvezze di fila, due piuttosto tranquille ed una all’ultimo sospiro nel 2022-2023, con 120 panchine complessive con 36 successi, 42 pareggi ed altrettante sconfitte.

Nel campionato appena concluso il Cittadella ha raggiunto il 14°posto con 46 punti dopo aver mantenuto a lungo i piedi in zona playoff, toccando addirittura il quarto posto posto in classifica a metà gennaio dopo la vittoria interna contro il Palermo. Un girone di ritorno da 13 punti ha ridimensionato le aspettative di capitan Branca e compagni e da qui Gorini è chiamato a ripartire: regalare nuovamente l’entusiasmo necessario ad una piazza che ha chiuso il campionato in maniera malinconica, senza la forza e l’entusiasmo di casa solitamente al Tombolato, e comprendere in quale direzione tattica andrà la squadra: si proseguirà con la difesa a 3 o si ritornerà al classico 4-3-1-2?

L’obiettivo resta sempre lo stesso: una salvezza tranquilla con le ambizioni di sempre, valorizzando talenti sconosciuti delle serie inferiori. Intanto sul mercato c’è la solita ridda di voci che vedono protagonisti i giocatori granata. In uscita Pittarello è corteggiato da tante squadre, Spezia e Benevento su tutte, ma per il momento Marchetti tiene duro. In entrata, come ammesso in diretta tv su Telechiara dallo stesso direttore generale, è in arrivo un giovane 2004 - nome ancora top secret - che si è messo in mostra in Serie D. Già ufficiali Masciangelo dal Benevento e Tronchin dal Vicenza.