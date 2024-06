Mercato Serie D: Borges-Campodarsego, Zarattini ambizioso con la sua Luparense

Un brasiliano al Gabbiano. Il Campodarsego continua il suo mercato ambizioso e mette a segno il terzo colpo con l'eclettico Gabriel Leite Borges. Classe 1995, Borges è un trequartista cresciuto in Brasile tra Palmeiras, Paranà, Criciùma, Go Audax, Guaranì e Mirassol, prima di sbarcare in Veneto e Trentino Alto Adige con le maglie di Arzignano Chiampo, Luparense, Trento, Santa Maria, Ambrosiana e il Treviso, dove ha disputato l'ultimo campionato raccogliendo solo un gol.

Soddisfatto il ds Mattia Bergamaschi: «Un altro grande innesto di qualità. Con Leite Borges andiamo a mettere un ulteriore tassello nella composizione della nuova rosa che metteremo a disposizione di mister Maurizio Bedin. Con il presidente stiamo cercando di costruire un bel Campodarsego, che possa anche far divertire, oltre che vincere».

Sorrisi anche qualche chilometro più a nord, precisamente a San Martino di Lupari. La Luparense, dopo il blitz Gnago e le riconferme degli under Vitale e Rigo, vuole allestire una squadra da primi posti ripartendo da una base già solida, come riconosce il presidente Zarattini: «Sono felice che Gnago abbia scelto di tornare da noi. Quest'anno vogliamo giocatori con fame e voglia. Stiamo costruendo la squadra diversamente rispetto ad altri anni e tutti devono sposare il progetto del mister e della società. Gnago può spostare gli equilibri di un gruppo e vogliamo tornare ad essere protagonisti dopo le sofferenze della passata campagna. L'anno scorso ci siamo salvati ai playout ed abbiamo voluto mantenere un'ossatura perché chi ha sposato questo progetto ha tanta voglia di rivalsa. Metteremo dentro giocatori giusti per ogni ruolo e mi auguro Briaschi e Masitto facciano le scelte giuste. Non abbiamo fretta, abbiamo già fatto tanti annunci. Prima del giocatore, dobbiamo scegliere gli uomini con spirito di appartenenza a questa maglia. Tutti remiamo dalla stessa parte e dopo gli sbagli dell'anno scorso credo che possiamo fare qualcosa di positivo».