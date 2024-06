Calciomercato Serie D: il muro Fabbian per il Campodarsego, la Luparense risponde con Gerevini

Tum tum tum Campodarsego, il graffio dei Lupi e l'Este lavora sotto traccia. Superata la metà di giugno da pochi giorni, contitnuano i fuochi d'artificio sul mercato delle padovane in Serie D. Le ufficialità di giornata. Il Campodarsego sigla il sesto acquisto della sua campagna acquisti prelevando dal Monte Prodeco l'ex capitano Gabriele Fabbian. Il roccioso difensore centrale classe 1995 è il secondo rinforzo in difesa scelto dal ds Mattia Bergamaschi: «Ha nella fisicità e nell’aggressività i suoi punti di forza. Ha passato una vita nel Montebelluna, dalle giovanili alla prima squadra. Era il capitano in serie D del Monte Prodeco. Quest’anno ha deciso di sposare il nostro progetto per fare un salto di qualità con noi e giocarsi obiettivi ambiziosi. Lo abbiamo voluto sia io, che il mister Maurizio Bedin per le sue doti umane e perché ha sempre fatto bene a Montebelluna. È un giocatore fisico, di grande determinazione e grinta, importante a livello caratteriale».

Fabbian occuperà la posizione in campo del partente Gerevini che approda ufficialmente alla Luparense. Pretoriano di ferro del ds Briaschi e di mister Masitto, nell'ultima stagione al Gabbiano oltre a vincere i playoff si è distinto per leadership tra difesa e all'occorrenza anche in mezzo al campo, raccogliendo 26 presenze in campionato impreziosite da 3 reti e 3 assist.

In carriera Gerevini ha disputato più di 200 partite in serie D siglando 27 reti e 16 assistenze, vanta più di 50 apparizioni in serie C con le maglie di Viareggio ed Ischia. Queste le prime dichiarazioni del nuovo giocatore dei lupi: «Per prima cosa voglio ringraziare il presidente Zarattini, il direttore e il mister per la fiducia nei miei confronti. La scelta di venire a San Martino è nata per dare continuità al lavoro iniziato al meglio lo scorso anno, cercando di fare qualcosa di ancora più importante qui alla Luparense, una società molto ambiziosa e soprattutto con grande voglia di rivalsa. Ritrovo uno staff preparato con cui ho condiviso un anno pieno di soddisfazioni, che mi auguro di ripetere quest’anno. L’obiettivo personale, che si allinea con quello di gruppo, è cercare di dare soddisfazioni alla società e ai tifosi. Lavorando duramente durante la settimana ci toglieremo grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura». Il direttore sportivo Briaschi si è espresso così sull’approdo a San Martino di Gerevini: “A Campodarsego faceva il capitano e quindi svolgere questo ruolo significa che avere grande carattere e grande personalità. Abbiamo voluto riaverlo con noi e lui ha risposto presente, ne siamo tutti felicissimi».

Ad Este si lavora in silenzio con l'ambizione di raggiungere i playoff dopo due anni in cui i giallorossi sono andati molto vicini. Ci saranno tanto partenze, tra tutti quelle pesantissime del trequarti De Vido e il portiere Agosti, ma al Nuovo Comunale si respira aria di ottimismo con le probabili conferme di Munaretto e Calgaro in difesa. In attacco occhio al nome di Della Bernardina del Bassano, fantasista estroso del Bassano, mentre è ufficialmente giallorosso il bomber Leonardo Moraschi, ex Levico e 10 reti in Trentino due stagioni fa proprio nel girone C.