Serie D: Campodarsego scatenato, pure l'ivoriano Langone. Este, Mariutto per rinforzare la difesa

Dopo il colpo ad effetto Pasquato, il Campodarsego si regala un altro tassello dal mercato ed ingaggia dal Martina il centrocampista ivoriano classe 2000 Aboubacar Langone. Muscoli e fosforo a disposizione di mister Bedin, il perfetto scudiero per la regia di Guitto. Langone approda nell’alta padovana dopo avere trascorso questa fase iniziale di carriera principalmente al sud con le maglie di Picerno, Fidelis Andria, Team Altamura, Francavilla, Afragolese e appunto Martina. «L’abbiamo seguito e rispecchiava le caratteristiche del giocatore che cercavamo da un paio di mesi. E’ un centrocampista difensivo, di fisicità». spiega il ds Mattia Bergamaschi. «E’ il compagno giusto per Guitto in mezzo al campo. Ha fisicità, corsa, insomma il giocatore ideale da inserire negli schemi di mister Maurizio Bedin. Aveva altre richieste, ma ha scelto di sposare il nostro progetto importante. Insieme vogliamo far bene nei prossimi anni».

Sempre restando sul mercato in entrata, da segnalare l’ingaggio del 2004 Pietro Mariutto da parte dell’Este di Paganeggi. Nonostante la giovane età, il nuovo difensore giallorosso ha già raccolto esperienze significative in quarta serie con le maglie di Luparense e Spinea, prima dell’ultima annata in forza al Treviso. Insomma, un profilo verde in grado di disimpegnarsi con grande efficacia su tutto il fronte difensivo e pronto a farsi trovare pronto in caso di necessità da parte del trio titolare composto da Dalla Bernardina, Giacomazzi e Calgaro.