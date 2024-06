Calciomercato serie D: il fratello di Mario Balotelli a Campodarsego? L'Este riabbraccia l'estro di Segalina

Un ritorno ufficiale che fa esplodere l'entusiasmo ad Este e un possibile arrivo che surriscalda tutto il calcio della provincia padovana. In casa Este approda il fantasista Filippo Segalina, reduce dai playoff vinti con il Campodarsego e già protagonista nella Bassa Padovana nel 2019-2020 con 10 reti in 23 presenze. A 27 anni, li compie proprio oggi, Segalina è pronto a re-imporsi in una piazza che l'ha visto brillare ed esprimere il suo migliore calcio in carriera. Un rientro voluto dal ds Lucchini ed avallato da Pagan per un profilo che ha 129 partite in totale in Serie D fra Girone C e Girone B in campionato e Coppa Italia (e 24 gol) tra Luparense, Desenzano, Sona, Mestre, Montecchio Maggiore e Campodarsego.

Intanto nell'Alta Padovana da più di 24 ore è esplosa la Balotelli-mania. Il Campodarsego, secondo il Gazzettino, sembra intenzionato a regalare a mister Bedin il talento di Enock Burwuah, fratello di Mario Balotelli e reduce da 40 reti nelle ultime due annate tra Ospedaletto e Rovato in Eccellenza Lombarda. Sull'affare, in dirittura d'arrivo, bocche completamente cucite da parte del ds Bergamaschi e il suo staff, con il Gabbiano che già sogna il tridente Burwuah, Moscatelli e Valenta per dare l'assalto alla promozione.