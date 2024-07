Calciomercato Serie D: la Luparense tira su il muro con Bajic, Duse alla corte di Pagan ad Este

Este e Luparense rinforzano gli argini e si portano a casa due big per il girone C della serie D. A San Martino di Lupari approda Stefan Bajic difensore classe 1997, lo scorso anno in forza al Campodarsego, formazione con cui ha raggiunto e vinto i playoff di categoria mettendo a referto 29 presenze, 1 gol e 2 assist.

Bajic è un califfo per la categoria, tanto da vanta più di 150 partite disputate in serie D, impreziosite da 12 reti e 10 assist, con le maglie di Triestina, Fiorenzuola, Marignanese, Cattolica, Borgosesia, Borgo San Donnino, Prato, Crema e Campodarsego. Qualche comparsata anche tra i pro con le maglie di Trapani e Triestina, oltre a più di 10 gare disputate con la Nazionale del Montenegro Under 18, 19 e 21. Alta la soddisfazione per il ds Briaschi, che riabbraccia il suo pupillo avuto fino a pochi mesi fa a Campodarsego: «Bajic è un difensore centrale, fisicamente forte, con un’ottima esplosività e velocità di gamba. Un ragazzo che incredibilmente l’anno scorso a metà agosto era senza squadra, così ho avuto l’opportunità di portalo a Campodarsego dove ha fatto molto bene. Abbiamo voluto dare continuità e adesso lui è un nuovo giocatore dei lupi, siamo felicissimi di averlo con noi».

«La scelta di venire qui è nata quando mi hanno chiamato il direttore e il mister, ho lavorato con loro l’anno scorso e mi sono trovato molto bene, sono stati fondamentali in questa mia scelta perché so come lavorano, cosa cercano e cosa vogliono ottenere», ha sottolineato il centrale montenegrino nato a Fiorenzuola d'Arda. «Mi hanno sempre parlato bene anche del presidente e si vede che è una persona ambiziosa, la scelta di venire in una società così è molto facile. Personalmente ho l’obiettivo di fare il meglio possibile per poter aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi e mi auguro di migliorare quanto fatto personalmente la scorsa stagione con la vittoria dei playoff, anche se poi sarà il campo a determinare quale sarà la squadra più forte».

Si rinforza anche l'Este

Anche l'Este muove il suo mercato ed aggiunge al suo centrocampo Christian Duse, mediano con un passato nelle giovanili di Padova ed Inter. Nativo di Chioggia, esattamente da dove proviene mister Pagan, a 23 anni approda al Nuovo Comunale dopo quattro stagioni all'Union Clodiense e l'ultima campagna tra Campodarsego e Borgosesia. Esattamente come per Bajic, anche Duse ha più di 100 partite in D e soprattutto il physique du role per proteggere la regia di Cavallini e la fantasia di Segalina.