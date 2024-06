Calciomercato Serie D: la Luparense si assicura il talento ex Fiorentina Lorenzo Chiti

Un giovane di talento di scuola Viola sbarca sul pianeta Luparense. Si tratta del difensore pratese Lorenzo Chiti, considerato anni fa uno dei giovani difensori più promettenti del panorama nazionale. Classe 2001, "esploso" in Serie D con l'Aglianese a meno di diciotto anni, aveva già respirato l'aria del professionismo ad Avellino nella seconda parte del 2022, sebbene non abbia esordito. Dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina, aveva trovato un accordo con il Montevarchi nel 2022-2023, dove ha debuttato in Serie C con compagno di squadra l'attuale 8 del Cittadella Amatucci, raccogliendo la bellezza di 20 presenze in C. Dopo la retrocessione dal club aretino la scorsa estate dopo la retrocessione, nella seconda parte della stagione appena trascorsa ha raccolto 17 presenze ed una rete con la maglia del San Donato Tavarnelle in Serie D girone E.

«La scelta di venire a San Martino è nata quando mi ha chiamato il DS e successivamente il mister, mi hanno proposto di fare parte di questo progetto ed io ho accettato con entusiasmo, vista soprattutto la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato da subito», ha dichiarato il forte centrale difensivo di Prato. «Personalmente mi aspetto di trovare un ambiente ideale per dare il meglio di me, in una società ambiziosa dove vorrei vincere ma se non sarà possibile proveremo a fare un campionato di alta classifica, così da togliermi delle soddisfazioni personali come darne alla società ed ai tifosi».

Il direttore Briaschi si è espresso così sull’approdo di Chiti alla Luparense, consapevole di essersi messo in casa un giocatore in grado di fare la differenza fin da subito anche nel difficile girone C: «Si tratta di un difensore centrale che esce dal settore giovanile della Fiorentina, dotato di ottime qualità tecniche ed anche di un buon colpo di testa, è arrivato a dicembre al San Donato e ha giocato tutte le partite da titolare. Una figura che io seguo dall’inizio del campionato, ho visto parecchie sue partite e alla fine abbiamo deciso di farlo diventare uno dei lupi».