Calciomercato Serie D, Luparense: sulle fasce si corre con Podestà e Piccardi

Continua la ricostruzione della nuova Luparense targata Masitto con altre due ufficialità: l'attacante esterno Cristiano Podestà e l'esterno tutta fascia mancino Francesco Piccardi.

Podestà, nonostante la giovane età vanta già quasi 200 partite in serie D, grazie alle esperienze con le maglie di Serravezza Pozzi, Ravenna e Real Forte Querceta, formazione quest'ultima con cui ha militato nel girone E di serie D la stagione appena andata agli archivi, mettendo a referto 8 reti e 5 assist in 32 match tra campionato e coppa di categoria. «La scelta di venire a San Martino è nata dopo aver fatto diverse chiacchierate con mister Masitto anche durante gli scorsi anni», ha riconosciuto il nuovo talento dei Lupi. «Quest’anno mi ha detto che sarebbe venuto alla Luparense, un ambiente sano, una società ambiziosa, con dei valori e ci si potrà divertire davvero, ecco perché non ho esitato ad accettare. Come obiettivo personale mi sono posto di fare bene, un campionato nelle zone alte della classifica, cercando di fare una stagione importante, regalando gioie e soddisfazioni a tifosi e società».

Piccardi è un classe 2000, reduce da tre stagioni da colonna dell'Este di Pagan dove ha collezionato 97 presenze, 5 reti e 16 assist venendo impiegato nel ruolo di terzino sinistro. Queste le dichiarazioni del nuovo terzino rossoblù: «Ho percepito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister, inoltre per me la Luparense è sempre stata una squadra ambiziosa che ogni anno ha fatto bene e ha costruito rose di livello. Per me sarà l’opportunità di fare una stagione importante, sia personalmente che collettivamente e di fare un salto di qualità. Questa annata mi servirà per migliorare come calciatore e anche a livello di classifica, spero di arrivare più in alto possibile e di portare la Luparense, con il lavoro di ogni settimana, dove merita di stare».

Il direttore sportivo dei lupi, Alberto Briaschi si è espresso così sull’arrivo a San Martino di Piccardi: «È un ragazzo del 2000, che nonostante la giovane età ha già alle spalle più di 180 gare in D. Si tratta di un esterno sinistro di tutta fascia, che può ricoprire diversi ruoli. Già dalle prime telefonate ho sentito grande carica e grande voglia di venire a giocarsi un campionato importante».

Perso Piccardi, l'Este non si è lasciato sorprendere e a stretto giro di posta ha annunciato sui suoi profili Gabriele Dalla Bernardina, tassello difensivo di grande esperienza, classe 1999, con con oltre 90 partite in Serie D collezionate con Altovicentino, S.Martino Speme, Levico Terme e Montecchio Maggiore e oltre 25 presenze in Lega Pro con Lucchese e Olbia

Cresciuto nelle giovanili del Cittadella con cui ha anche esordito in Prima Squadra calcando il campo del "Vigorito" di Benevento per 33' nella sfida di Coppa Italia appunto contro il Benevento, Della Bernardina è pronto a costituire un reparto difensivo impermeabile e coeso con i neo rinnovati Giacomazzi e Calgaro.