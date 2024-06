Calciomercato, Serie D: Passeri per la porta della Luparense, De Vido saluta l'Este per l'Adriese

Sempre più protagonista sul mercato la Luparense di Masitto. Per la porta la squadra rossoblu ha deciso di affidarsi al portiere classe 2005 Massimiliano Passeri, la scorsa stagione in forza al Brusaporto, formazione che ha militato nel girone B di serie D, con la quale l’estremo difensore ha totalizzato 30 presenze. Un under tra i pali, con la speranza - nemmeno troppo nascosta - di aver pescato il nuovo Minozzi, 2005 anche lui e grande protagonista nel Campodarsego di Masitto nell'annata appena passata. «Si tratta di un portiere importante, che ha già alle spalle una stagione intera in serie D, sono molto felice di averlo con noi», ha sottolineato il ds Briaschi al momento della firma. Passeri è un ragazzo che già dal primo incontro mi ha dimostrato grande disponibilità, grande voglia di mettersi in gioco e questo mi è piaciuto molto».

«La scelta di venire a San Martino è arrivata tramite una volontà personale, una sorta di sfida, in un girone diverso e lontano da casa. Un’esperienza fondamentale per crescere sia a livello calcistico ma anche a livello personale», confessa il nuovo portiere dei lupi. «L’obiettivo che mi sono posto è quello che condividono anche la società e la squadra, ovvero lottare per le posizioni di vertice. Mi aspetto una stagione ricca di emozioni, la società mi sta dando stimoli e motivazioni per riuscire a fare un ottimo lavoro».

Ai titoli di coda invece l'amore tra Este e Nicola De Vido. Il trequartista trevigiano, reduce dalla seconda stagione consecutiva straripante con i giallorossi, dove ha totalizzato 34 presenze, segnato 10 reti e fornito 6 assist, si è accordato con gli acerrimi rivali dell'Adriese. Una brutta perdita per Pagan, anche se il ds Lucchini è al lavoro per trovare un sostituto degno di tal nome e in grado di compensare l'egregio ruolino di gol e assist garantito in questo biennio dal forte classe 1995.