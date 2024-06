Calciomercato Serie D: Yves Gnago torna alla Luparense e lancia la sfida per la C

Stefano Zarattini fa sul serio e risponde ai botti del Campodarsego con un super colpo in avanti. La Luparense riporta a casa l’attaccante ivoriano Yves Gnago, lo scorso anno in forza al Treviso, compagine con la quale ha realizzato 16 reti e 7 assist in 36 partite disputate. Gnago ha vestito la maglia dei Lupi nella stagione 2022/2023, siglando 12 reti in 33 partite e portando i rossoblu fino alla finale playoff di categoria, persa al Gabbiano contro il Campodarsego.



Entusiasta l'ex ariete trevigiano, che riabbraccia proprio nell'Alta Padovana uno dei suoi partner d'attacco prediletti, Vincenzo Calì con cui ha conquistato la promozione ad Arzignano nel 2021-2022,: «I motivi che mi hanno portato a tornare qui sono molti, in primis la fiducia che mi ha dato il presidente, sono qui per ripagarla», ha riconosciuto il forte puntero rossoblu. «Abbiamo nuovi obiettivi, la sfida di riprendermi questa piazza mi ha fatto venire a San Martino. L’importante adesso è dimenticare quanto fatto in passato, bisogna lavorare da subito, affrontare le partite a mille e rifarsi un nuovo nome qua, magari facendo meglio dell’anno prima».



Un colpo che sposta gli equilibri quello messo a segno dal ds Alberto Briaschi, con coach Masitto che già gongola pensando all'abbondanza del suo reparto avanzato composto da Calì, Osorio e Fasolo, oltre al giovane Vetere. Un pokerissimo di qualità che fa sognare il presidente rossoblù, Stefano Zarattini: «Gnago è come se fosse stato sempre qui, ci potrà dare dei valori aggiunti e l’ho capito parlando con lui in questi giorni», ha riconosciuto il numero 1 dei Lupi. «Quest’anno cercheremo di avere giocatori che vengano qui con voglia e fame di essere parte di questa squadra, un team costruito tenendo conto di 8-9 conferme e chi arriverà dovrà sposare il progetto del mister, del direttore e della società. Si tratta di un giocatore che può spostare gli equilibri di un gruppo e di una squadra. È qui perché l’anno scorso abbiamo sofferto tanto e quest’anno vogliamo soffrire meno, vogliamo risultati importanti. Mi aspetto una stagione meno complicata e che ci possa dare delle soddisfazioni». Zarattini vuole tenere basse le aspettative, ma con un attacco simile sognare la C è un esercizio sacrosanto a San Martino di Lupari.