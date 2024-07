Calciomercato: habemus punta per il Padova, ufficiale la firma di Spagnoli

Andreoletti avrà la punta da doppia cifra per il ritiro. È ufficiale il trasferimento al Padova del bomber ex Ancona Alberto Spagnoli. Questa la nota societaria: «Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 1994 Alberto Spagnoli. Spagnoli ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2027».

Decisiva l'accellerata delle ultime ultime ore del ds Mirabelli, battuta la concorrenza del Vicenza, che nel frattempo ha ufficializzato l'ex Zamparo, oltre a quella della Carrarese al piano superiore. «L’ingaggio di Alberto Spagnoli dimostra la nostra voglia di inserire pochi, ma oculati elementi di qualità per puntellare una rosa che già di base è molto competitiva ed uno zoccolo duro affiatato per poter ambire al nostro obiettivo», ha dichiarato il Presidente Francesco Peghin.

Spagnoli, nato il 2 ottobre 1994, alla soglia dei 30 anni è pronto a mettersi alla prova in una piazza con grandi pressioni, dopo un biennio positivo ad Ancona con ben 27 gol complessivi (12 nel 2022-2023 e 15 in quest'annata) e 9 assist. Reti che hanno trascinato i marchigiani al raggiungimento dei playoff due anni fa e la salvezza senza accedere ai playout in questa stagione.

Un profilo esperto, strutturato fisicamente e da sempre portato ad associarsi con plasticità ai compagni di reparto. L'esplosione in fase finalizzativa delle ultime campagne nel girone B confermano come Spagnoli abbia raggiunto il grado di maturazione giusto per mettersi sulle spalle il peso offensivo di un Padova che parte con l'obiettivo dichiarato di fare tutto il possibile per raggiungere la serie B. Con Bortolussi, Russini, Palombi e Liguori è pronto a costruire un reparto avanzato di grande livello, anche se su quest'ultimo citato ci sono sondaggi in atto da parte dello Spezia.

La scheda

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Liventina, nella stagione 2010/2011 si trasferisce nel settore giovanile del Milan vincendo lo Scudetto con gli Allievi Nazionali. Nella stagione 2011/2012 segna 8 reti in 26 apparizioni con la maglia della Primavera dell’Hellas Verona. Torna al Milan la stagione successiva mettendo a segno 3 reti con la Primavera rossonera. Nella stagione 2013/2014 si trasferisce alla Sacilese in Serie D, siglando 7 reti in 30 partite; si ripete la stagione successiva, mettendo a segno 8 reti in 33 partite, nelle stesso girone vinto dalla Biancoscudati Padova. Viene acquistato quindi dal SudTirol in Serie C nella stagione 2015/2016 mettendo a segno 3 reti in 17 gare, con 2 reti in 29 incontri nella stagione successiva. Nel 2017/2018 viene prelavato dal Mestre dove sigla 6 reti in 32 gare, mentre la stagione successiva si trasferisce al Renate. Nel 2019/2020 veste la maglia del Modena con 4 reti in 20 incontri, 6 reti in 36 gare la stagione successiva tra cui il gol decisivo in Padova-Modena del 23 Dicembre 2020 (0-1), prima del trasferimento alla FeralpiSalò mettendo a segno 4 gol in 33 incontri nel 2021/2022. Nell’estate 2022 passa all’Ancona, segnando 11 reti in 27 incontri e migliorando lo score nella stagione 2023/2024 con 15 marcature in 34 incontri.