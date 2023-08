Calcio Padova, sorteggiato il calendario: esordio il 3 settembre fuori casa con il Mantova

Tutto in meno di mezza giornata: la Lega Pro ha definito oggi, lunedì 7 agosto, non solo i tre gironi e le date ma anche l'intero calendario del prossimo campionato di serie C.

Girone A

Il Padova sarà inserito nel girone A.

L'inizio del campionato è previsto per domenica 3 settembre, la conclusione invece per domenica 28 aprile 2024 con sosta il 31 dicembre. I turni infrasettimanali si disputeranno il 20 settembre, il 25 ottobre, il 14 febbraio 2024 e il 6 marzo 2024, tutti di mercoledì. I playoff inizieranno domenica 5 maggio.

Calendario

Nel primo pomeriggio è stato inoltre diramato il calendario: il Calcio Padova giocherà la prima sfida fuori casa contro il Mantova, mentre all'ultima giornata incontrerà la Triestina. Le attesissime sfide con il Vicenza si terranno il 29 ottobre al Menti e il 6 marzo 2024 all'Euganeo. Di seguito il calendario completo: